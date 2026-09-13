Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Çok satanlar listelerinin zirvesindeki ürünler ve sepetleri dolduran kampanyalar belli oldu. İkonik termoslardan yüksek emiş güçlü torbasız süpürgelere, basic erkek tişört setlerinden oversize sokak stiline, lansmana özel pirinç kremasından YSL lüks parfümlerine ve '2.si 1 TL' atıştırmalık fırsatlarına kadar haftanın öne çıkan yıldızlarını inceleyin.

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