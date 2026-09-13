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Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
13.09.2026 - 13:01
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Çok satanlar listelerinin zirvesindeki ürünler ve sepetleri dolduran kampanyalar belli oldu. İkonik termoslardan yüksek emiş güçlü torbasız süpürgelere, basic erkek tişört setlerinden oversize sokak stiline, lansmana özel pirinç kremasından YSL lüks parfümlerine ve '2.si 1 TL' atıştırmalık fırsatlarına kadar haftanın öne çıkan yıldızlarını inceleyin.

Bu içerik 13.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Stanley Quencher H2.0 1.18 L pipetli termos bardak çok satanlarda 1. sırada!

Stanley Quencher H2.0 1.18 L pipetli termos bardak çok satanlarda 1. sırada!

Paslanmaz çelik çift duvar vakum yalıtımı, üç konumlu FlowState döner kapağı, ergonomik konforlu kulpu ve araç içi bardaklıklara tam oturan siyah tasarımıyla haftanın açık ara en popüler termosu.

STANLEY Quencher H2.0 FlowState Pipetli Termos Bardak 1.18 L Siyah

Philips PowerPro Max torbasız Süpürge, süpürge kategorisinde çok satanlarda 1. sırada!

Philips PowerPro Max torbasız Süpürge, süpürge kategorisinde çok satanlarda 1. sırada!

900W yüksek motor gücü, PowerCyclone 8 hava girdabı teknolojisi, alerjenleri %99,9 hapseden HEPA 13 filtresi ve TriActive+ çok amaçlı başlığıyla derinlemesine temizlik sunan süpürge.

PHILIPS PowerPro Max Torbasız Elektrikli Süpürge (FC9749/07)

Anthony Jackson Starlight 3'lü erkek tişört paketi çok satanlarda 1. sırada net 889,90 TL!

Anthony Jackson Starlight 3'lü erkek tişört paketi çok satanlarda 1. sırada net 889,90 TL!

Yumuşak pamuklu dokusu, nefes alan terletmeyen kumaş kalitesi ve zamansız kesimiyle gardıropların haftalık basic tişört ihtiyacını tek kutuda karşılayan avantajlı 3'lü set.

Anthony Jackson Starlight 3'lü Kutu Premium Erkek Tişört

VOID Edition nakışlı premium ayarlanabilir paça eşofman altı 1.399,00 TL yerine net 599,00 TL!

VOID Edition nakışlı premium ayarlanabilir paça eşofman altı 1.399,00 TL yerine net 599,00 TL!

Hafif yazlık kumaş dokusu, modern oversize dökümlü kalıbı, paça büzgü ayarı ve minimal nakış detayıyla sokak modasını konforla buluşturan kurtarıcı eşofman altı.

VOID Edition Nakışlı Premium Ayarlanabilir Paça Oversize Eşofman Altı

Cream of Rice fıstık & çikolata aromalı pirinç kreması lansmana özel 399,00 TL yerine net 299,00 TL!

Cream of Rice fıstık & çikolata aromalı pirinç kreması lansmana özel 399,00 TL yerine net 299,00 TL!

1 kg'lık (20 servis) boyu, vegan, vejetaryen, glutensiz ve laktozsuz temiz içeriğiyle antrenman öncesi ve sonrası sindirimi kolay enerji sağlayan lansman ürünü.

Cream of Rice Pirinç Kreması Peanut Chocolate (1 kg)

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Kahve Dünyası mini Gofrik 10'lu paket Kahve Dünyası satıcılı '2.si 1 TL' kampanyasında!

Kahve Dünyası mini Gofrik 10'lu paket Kahve Dünyası satıcılı '2.si 1 TL' kampanyasında!

Çıtır gofret katları, ağızda eriyen sütlü çikolatası ve bol Antep fıstıklı dolgusuyla Kahve Dünyası satıcılı seçili ürünlerdeki 2.si 1 TL fırsatıyla sepetleri katlayan efsane lezzet.

Kahve Dünyası Mini Gofrik Sütlü Antep Fıstıklı Çikolata (12.5g x 10 Adet)

D'S Damat kıvrılmaz polo yaka saks mavisi tişört sepette 999,00 TL yerine net 499,00 TL!

D'S Damat kıvrılmaz polo yaka saks mavisi tişört sepette 999,00 TL yerine net 499,00 TL!

%100 pamuklu kaliteli dokusu, formunu asla kaybetmeyen özel kıvrılmaz yakası, canlı saks mavisi tonu ve göğüsteki zarif nakışıyla sınırlı süre yarı fiyatına inen erkek polo tişört.

D'S Damat Regular Fit Saks Mavi %100 Pamuklu Polo Yaka Tişört

Kiko Milano satıcılı seçili makyaj ürünlerinde '2 Al 1 Öde' fırsatıyla sepeti ikiye katlama zamanı!

Kiko Milano satıcılı seçili makyaj ürünlerinde '2 Al 1 Öde' fırsatıyla sepeti ikiye katlama zamanı!

Viral dudak parlatıcılarından yüksek pigmentli far paletlerine, kalıcı ten ürünlerinden ışıltılı allıklara kadar İtalyan kozmetik favorilerinde bir ürünü tamamen bedavaya getiren kaçırılmayacak kampanya.

Kiko Milano Makyaj ve Cilt Bakım Koleksiyonu

Züber %100 yer fıstığı ezmelerinde '3 Al 2 Öde' fırsatıyla kahvaltılara çifte lezzet!

Züber %100 yer fıstığı ezmelerinde '3 Al 2 Öde' fırsatıyla kahvaltılara çifte lezzet!

İlave şeker, tuz, koruyucu ve palm yağı barındırmayan %100 doğal fıstık içeriğiyle sporcuların ve sağlıklı beslenenlerin sepetlerini dolduran 3 al 2 öde kampanyası.

Züber %100 Yer Fıstığı Ezmesi Çeşitleri

YSL Eylül Fırsatları: Libre EDP 30ml 3.750 TL ve allıklarda tam %25 indirim!

YSL Eylül Fırsatları: Libre EDP 30ml 3.750 TL ve allıklarda tam %25 indirim!

Lüks makyaj ve parfümde %40'a varan indirim sunan; 5.400 TL yerine 3.750 TL'ye inen ikonik Libre EDP parfüm ve Make Me Blush likit allıklarda %25 net fırsat sağlayan avantajlı kampanya.

Yves Saint Laurent Libre EDP 30 ml ve Make Me Blush Allık Serisi

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Siveno doğal bakım ürünlerinde 600 TL'ye 75 TL ve 1.000 TL'ye 150 TL sepet indirimi!

Siveno doğal bakım ürünlerinde 600 TL'ye 75 TL ve 1.000 TL'ye 150 TL sepet indirimi!

Alüminyum, paraben, sentetik koku ve zararlı kimyasallar içermeyen %100 doğal içerikli roll-onlardan leke bırakmayan çamaşır sabunlarına ve bitkisel kişisel bakım ürünlerine kadar temiz içerik stoklarını yenileyen kademeli sepet avantajı.

Siveno %100 Doğal Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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