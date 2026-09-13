Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri
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Çok satanlar listelerinin zirvesindeki ürünler ve sepetleri dolduran kampanyalar belli oldu. İkonik termoslardan yüksek emiş güçlü torbasız süpürgelere, basic erkek tişört setlerinden oversize sokak stiline, lansmana özel pirinç kremasından YSL lüks parfümlerine ve '2.si 1 TL' atıştırmalık fırsatlarına kadar haftanın öne çıkan yıldızlarını inceleyin.
Bu içerik 13.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Stanley Quencher H2.0 1.18 L pipetli termos bardak çok satanlarda 1. sırada!
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Philips PowerPro Max torbasız Süpürge, süpürge kategorisinde çok satanlarda 1. sırada!
Anthony Jackson Starlight 3'lü erkek tişört paketi çok satanlarda 1. sırada net 889,90 TL!
VOID Edition nakışlı premium ayarlanabilir paça eşofman altı 1.399,00 TL yerine net 599,00 TL!
Cream of Rice fıstık & çikolata aromalı pirinç kreması lansmana özel 399,00 TL yerine net 299,00 TL!
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Kahve Dünyası mini Gofrik 10'lu paket Kahve Dünyası satıcılı '2.si 1 TL' kampanyasında!
D'S Damat kıvrılmaz polo yaka saks mavisi tişört sepette 999,00 TL yerine net 499,00 TL!
Kiko Milano satıcılı seçili makyaj ürünlerinde '2 Al 1 Öde' fırsatıyla sepeti ikiye katlama zamanı!
Züber %100 yer fıstığı ezmelerinde '3 Al 2 Öde' fırsatıyla kahvaltılara çifte lezzet!
YSL Eylül Fırsatları: Libre EDP 30ml 3.750 TL ve allıklarda tam %25 indirim!
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Siveno doğal bakım ürünlerinde 600 TL'ye 75 TL ve 1.000 TL'ye 150 TL sepet indirimi!
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