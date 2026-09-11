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12 - 18 Eylül 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 12 - 18 Eylül 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
11.09.2026 - 18:39
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12 - 18 Eylül 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 12 Eylül 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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İçim Süt 1 L (%3 Yağlı) 59,50 TL

İçim Süt 1 L (%3 Yağlı) 59,50 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 KG 175 TL (%9 indirim)

  • Birşah Ayran 1,5 L 54,50 TL (%12 indirim)

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 g 269 TL (%13 indirim)

  • Kaanlar Yarım Yağlı Tost Peyniri 1 KG 329 TL (%18 indirim)

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 g 199,50 TL (%20 indirim)

  • Banvit / Lezita Piliç Şnitzel 700 g 119,50 TL (%20 indirim)

  • Piliç Kokteyl Sosis 500 g 88,50 TL (%16 indirim)

  • Şahin Dana Parmak Sucuk 320 g 399 TL (%17 indirim)

  • Algida Spoonful 770 ml 175 TL (%24 indirim)

  • Sinangil Çeşidim Dondurulmuş Fıstıklı Soğuk Baklava 400 g 199,50 TL (%17 indirim)

  • Nestlé Çokokare Kakaolu Tahıl Gevreği 310 g 95 TL (%27 indirim)

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Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

  • Bozbeyi Klasik İnek Peyniri 350 g: %12 indirim ile 149,50 TL (Eski fiyat: 169,50 TL)

  • Ünal / Altınkılıç Eski Kaşar Peyniri 250 g: %15 indirim ile 169 TL (Eski fiyat: 199 TL)

  • Ekici / La Vache Qui Rit Üçgen Peynir 8x12,5 g: %25 indirim ile 59 TL (Eski fiyat: 79 TL)

  • Kebir Tereyağı 500 g: %13 indirim ile 389 TL (Eski fiyat: 445 TL)

  • Kaanlar Tereyağı 500 g: %14 indirim ile 319 TL (Eski fiyat: 369 TL)

  • Çaykur Altınbaş Çay 500 g: %32 indirim ile 215 TL (Eski fiyat: 315 TL)

  • Çokca Kahvaltılık Sos Çeşitleri (Acısız / Acılı) 300 g: %10 indirim ile 49,50 TL (Eski fiyat: 55 TL)

  • Tadıbu Kakaolu Fındık Ezmesi 330 g: %11 indirim ile 209 TL (Eski fiyat: 235 TL)

  • Balparmak Balkovan Çıt Kapak Çam Balı 350 g: %22 indirim ile 199 TL (Eski fiyat: 255 TL)

Kahve Dünyası Tambol Bademli Sütlü Çikolata 77 g: %40 indirim ile 59,50 TL

Kahve Dünyası Tambol Bademli Sütlü Çikolata 77 g: %40 indirim ile 59,50 TL

  • Kahve Dünyası Tambol Fındıklı Sütlü Çikolata 77 g: %40 indirim ile 56,50 TL (Eski fiyat: 94,50 TL)

  • Kahve Dünyası Tambol Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 77 g: %40 indirim ile 77,50 TL (Eski fiyat: 129,95 TL)

  • Kahve Dünyası Tambol Ekstra Bol Sütlü Çikolata 77 g: %45 indirim ile 49,50 TL (Eski fiyat: 89,95 TL)

  • Hayat Su 5 L: %26 indirim ile 45 TL (Eski fiyat: 61 TL)

  • Hayat Su 1,5 L: %20 indirim ile 28 TL (Eski fiyat: 35 TL)

  • Hayat Su 0,5 L: %21 indirim ile 15,50 TL (Eski fiyat: 19,50 TL)

  • Bebelac Bebek Maması 400 g: %20 indirim ile 320 TL (Eski fiyat: 399,50 TL)

  • Eti Nero Kakaolu Kremalı Bisküvi 110 g: %20 indirim ile 24 TL (Eski fiyat: 30 TL)

  • Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 g: %20 indirim ile 58 TL (Eski fiyat: 72,50 TL)

  • Bal Küpü / Irmak / Nar / Doğuş / Bor Toz Şeker 3 KG: %9 indirim ile 149,50 TL (Eski fiyat: 165 TL)

  • Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 L: %29 indirim ile 159,50 TL (Eski fiyat: 225 TL)

  • Yayla Tane Tane Pirinç 2 KG: %33 indirim ile 149,50 TL (Eski fiyat: 224,50 TL)

  • Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı: %29 indirim ile 295 TL (Eski fiyat: 416,90 TL)

  • Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml: %32 indirim ile 189,50 TL (Eski fiyat: 279,50 TL)

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 750 ml: %25 indirim ile 75 TL (Eski fiyat: 99,90 TL)

  • Cif Ultra Hız & Güç Sprey Temizleyici 1 L: %31 indirim ile 109,50 TL (Eski fiyat: 159 TL)

  • Cif Krem Sprey Temizleyici 750 ml: %31 indirim ile 109,50 TL (Eski fiyat: 159 TL)

Lipton Ürünlerinde %25'e Varan İndirim

Lipton Ürünlerinde %25'e Varan İndirim

  • Lipton Yellow Label Çay 1000 g: %13 indirim ile 349 TL (Eski fiyat: 399 TL)

  • Lipton Doğu Karadeniz Çayı 1000 g: %13 indirim ile 339 TL (Eski fiyat: 389 TL)

  • Lipton Yellow Label Bardak Poşet Çay 25'li: %24 indirim ile 99 TL (Eski fiyat: 130 TL)

  • Lipton Yellow Label Demlik Poşet Çay 48'li: %25 indirim ile 120 TL (Eski fiyat: 160 TL)

  • Lipton Earl Grey Çay Bardak Poşet 25'li: %13 indirim ile 99 TL (Eski fiyat: 114 TL)

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10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Danone Süt Çeşitleri (Kakaolu / Çilekli) 6x180 ml: 10 TL ve üzeri alışverişlerde %37 indirim ile 85 TL (Eski fiyat: 135 TL)

  • Nescafe Klasik 200 g: 10 TL ve üzeri alışverişlerde %62 indirim ile 229 TL (Eski fiyat: 599 TL)

  • Nescafe Gold 100 g: 10 TL ve üzeri alışverişlerde %67 indirim ile 199 TL (Eski fiyat: 599 TL)

  • Seyidoğlu Pekmez Çeşitleri (Üzüm / Dut) 700 g: 10 TL ve üzeri alışverişlerde %48 indirim ile 119 TL (Eski fiyat: 229 TL)

  • Seyidoğlu Tahin 550 g: 10 TL ve üzeri alışverişlerde %48 indirim ile 119 TL (Eski fiyat: 229 TL)

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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