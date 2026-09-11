Evin İhtiyaçlarını Uyguna Getirmenin Tam Zamanı: Amazon’dan Kaçırılmayacak Süpermarket Fırsatları
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Temizlik dolaplarını ve kiler stoklarını bütçeyi yormadan yenileme zamanı geldi. Çamaşır ve bulaşık bakımının vazgeçilmezlerinden bebek atıştırmalıklarına, çok satan gıda ürünlerinden kişisel bakım ritüellerine kadar Amazon'un en cazip süpermarket fiyat düşüşlerini bir araya getirdik.
Kampanyalı ürünler tam liste burada.
Bu içerik 11.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
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Gillette Series yatıştırıcı tıraş jeli 197 TL yerine net 169,90 TL!
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Koroplast 5'li çift taraflı bulaşık süngeri net 81 TL!
Pantene Güç ve Parlaklık saç kremi son 60 günün en dip seviyesinde net 169 TL!
Ariel Dağ Esintisi 4 kg toz deterjan son 60 günün en düşüğü net 329 TL!
Gerber organik muzlu ve ahududulu bebek atıştırmalığı %24 indirimle 584,91 TL yerine 443,70 TL!
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Listerine Cool Mint ağız bakım suyu avantajlı setiyle çok satanlarda 1. sırada!
Vaseline Original nemlendirici jel 100 ml net 195,00 TL!
Koroplast hazır kesilmiş pişirme kağıdı 10 yaprak net 81 TL!
Siveno %100 doğal sportif roll-on deodorant net 221,90 TL!
Yayla 1 kg Basmati pirinç pirinç kategorisinde çok satanlarda 1. sırada!
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Perwoll siyahlar için sıvı bakım deterjanı hızlı satan fırsatıyla 251,58 TL yerine 234 TL!
Bref Power Active çam ve lavanta kokulu 4'lü klozet bloğu net 167 TL!
Dove Caring nemlendirici sıvı sabun 450 ml net 129 TL!
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