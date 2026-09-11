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Amazon Şehre Dönüş Fırsatlarında LEGO Tutkunlarına Özel Kaçırılmayacak Fırsatlar

etiket Amazon Şehre Dönüş Fırsatlarında LEGO Tutkunlarına Özel Kaçırılmayacak Fırsatlar

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
11.09.2026 - 15:09
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Okula ve şehre dönüş döneminde hem çocukların yaratıcılığını geliştirecek hem yetişkin koleksiyonerlerin vitrinlerini süsleyecek en popüler LEGO setleri avantajlı fiyatlarla yayında. Formula 1 pistlerinden Hogwarts koridorlarına, solmayan botanik çiçeklerden 3'ü 1 arada dönüşebilen eğlenceli figürlere kadar öne çıkan yapım setlerini inceleyin.

Tüm LEGO fırsatları burada.

Bu içerik 11.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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LEGO Speed Champions Ferrari SF-24 F1 yarış arabası net 1.094,30 TL!

LEGO Speed Champions Ferrari SF-24 F1 yarış arabası net 1.094,30 TL!

275 parçası, Ferrari kasklı sürücü minifigürü, aerodinamik gövde hatları ve gerçekçi yarış detaylarıyla Formula 1 tutkunlarının masa üstünü piste çeviren koleksiyonluk set.

LEGO Speed Champions Ferrari SF-24 F1 Yarış Arabası (77242)

Çok güzeldi, eksiksiz geldi. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.

LEGO Creator 3’ü 1 Arada Sevimli Hamster ile Çiçek %28 indirimle 563,20 TL yerine net 405,30 TL!

LEGO Creator 3’ü 1 Arada Sevimli Hamster ile Çiçek %28 indirimle 563,20 TL yerine net 405,30 TL!

Aynı parçalarla ister çarkında dönen sevimli bir hamster, ister kirpi ya da görkemli bir kartala dönüştürülebilen, 7 yaş ve üzeri miniklerin hayal gücünü besleyen yaratıcı yapım kutusu.

LEGO Creator 3’ü 1 Arada Sevimli Hamster ile Çiçek (31376)

Kızıma doğum günü hediyesiydi. Hamsteri yapmayı seçti ve kısa sürede severek tamamladı. Söküp diğer hayvanlari yapacağını sanmıyorum çünkü hamster çok tatlı duruyor çiçeği ile. Teslimat her zamanki gibi hızlı ve sorunsuzdu.

LEGO Botanicals Kırmızı Gül son 365 günün en düşüğü 592,00 TL yerine net 485,19 TL!

LEGO Botanicals Kırmızı Gül son 365 günün en düşüğü 592,00 TL yerine net 485,19 TL!

Ayarlanabilir yeşil sapları, canlı kırmızı taç yaprakları ve asla solmayan zarif tasarımıyla vazolara dekoratif bir şıklık katan popüler botanik koleksiyon parçası.

LEGO Botanicals Gül (40460)

LEGO Creator Sihirli Tek Boynuzlu At avantajlı fiyatıyla net 449,99 TL!

LEGO Creator Sihirli Tek Boynuzlu At avantajlı fiyatıyla net 449,99 TL!

145 parçasıyla altın boynuzlu sihirli bir unicorn inşa ettiren, istendiğinde zarif bir denizatı veya renkli bir tavus kuşuna dönüşebilen çok yönlü yapım seti.

LEGO Creator 3'ü 1 Arada Sihirli Tek Boynuzlu At (31140)

Tüm LEGO fırsatları burada.

6 yaşındaki kızıma aldım, gayet güzel bir model.

LEGO Harry Potter Hogwarts Şatosu ve Bahçesi koleksiyon seti fırsat fiyatıyla net 7.931,34 TL!

LEGO Harry Potter Hogwarts Şatosu ve Bahçesi koleksiyon seti fırsat fiyatıyla net 7.931,34 TL!

2660 parçası, Ana Kule, Büyük Salon, Karanlık Sanatlara Karşı Savunma sınıfı ve mimar heykeli minifigürüyle yetişkin Potterhead'ler için büyüleyici bir mimari başyapıt.

LEGO Harry Potter Hogwarts Şatosu ve Bahçesi (76419)

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LEGO Speed Champions Pixar Şimşek McQueen avantajlı fiyatıyla net 1.101,00 TL!

LEGO Speed Champions Pixar Şimşek McQueen avantajlı fiyatıyla net 1.101,00 TL!

270 parçası, ikonik Rust-Eze sponsor logoları, özel 'Lightyear' baskılı yarış lastikleri ve efsanevi kırmızı silüetiyle hem çocukların hem animasyon severlerin favorisi.

LEGO Speed Champions Şimşek McQueen (77255)

LEGO Botanicals Papatya ve Lavanta buketi %11 indirimle net 650,19 TL!

LEGO Botanicals Papatya ve Lavanta buketi %11 indirimle net 650,19 TL!

133 parçadan oluşan 3 büyük papatya ve 3 zarif lavanta dalıyla çalışma masalarına ve ev dekorasyonuna doğal bir renk katan şık botanik yapım seti.

LEGO Botanicals Papatyalar ve Lavantalar (11508)

Tüm LEGO fırsatları burada.

LEGO Creator 3’ü 1 Arada Çiçekli Pikap yaratıcı parçalarıyla net 1.299,00 TL!

LEGO Creator 3’ü 1 Arada Çiçekli Pikap yaratıcı parçalarıyla net 1.299,00 TL!

Kasasında rengarenk çiçekler taşıyan nostaljik bir pikap inşa ettiren, dileyenler için retro bir mikrofona veya nostaljik bir radyoya dönüşebilen yaratıcı model.

LEGO Creator 3’ü 1 Arada Çiçekli Pikap (31172)

LEGO Technic Ferrari FXX K yarış otomobili fırsat fiyatıyla 2.874,90 TL yerine net 2.735,92 TL!

LEGO Technic Ferrari FXX K yarış otomobili fırsat fiyatıyla 2.874,90 TL yerine net 2.735,92 TL!

V12 motor mekanizması, diferansiyel dişlileri, açılan kapıları ve aerodinamik yarış gövdesiyle genç mühendislerin mekanik ilgisini zirveye taşıyan pist canavarı.

LEGO Technic Ferrari FXX K (42212)

LEGO Creator Sihirli Tek Boynuzlu At son 30 günün en düşüğü net 449,99 TL!

LEGO Creator Sihirli Tek Boynuzlu At son 30 günün en düşüğü net 449,99 TL!

145 parçasıyla gökkuşağı yeleli ve altın boynuzlu bir unicorn inşa ettiren, istendiğinde zarif bir denizatı veya renkli bir tavus kuşuna dönüşebilen 3'ü 1 arada yaratıcı yapım seti.

LEGO Creator 3'ü 1 Arada Sihirli Tek Boynuzlu At (31140)

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LEGO Technic Sarı Motosiklet %14 indirimle 466,10 TL yerine net 399,00 TL!

LEGO Technic Sarı Motosiklet %14 indirimle 466,10 TL yerine net 399,00 TL!

151 parçası, hareketli direksiyon mekanizması, zincir tahrikli motor sistemi ve kompakt yapısıyla Technic dünyasına ilk adımı atmak isteyenlere bütçe dostu harika bir hediye.

LEGO Technic Sarı Motosiklet (42225)

Tüm LEGO fırsatları burada.

LEGO Friends Kedi Doğum Günü Partisi ve Ağaç Ev son 90 günün en düşüğü net 1.245,25 TL!

LEGO Friends Kedi Doğum Günü Partisi ve Ağaç Ev son 90 günün en düşüğü net 1.245,25 TL!

1.367,24 TL'den dip seviyeye inen; sevimli kedi figürleri, parti aksesuarları, mini bebekleri ve tırmanma alanlı detaylı ağaç eviyle saatler süren rol yapma oyunları sunan eğlenceli set.

LEGO Friends Kedi Doğum Günü Partisi ve Ağaç Ev (42666)

Tüm LEGO fırsatları burada.

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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