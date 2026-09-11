Amazon Şehre Dönüş Fırsatlarında LEGO Tutkunlarına Özel Kaçırılmayacak Fırsatlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Okula ve şehre dönüş döneminde hem çocukların yaratıcılığını geliştirecek hem yetişkin koleksiyonerlerin vitrinlerini süsleyecek en popüler LEGO setleri avantajlı fiyatlarla yayında. Formula 1 pistlerinden Hogwarts koridorlarına, solmayan botanik çiçeklerden 3'ü 1 arada dönüşebilen eğlenceli figürlere kadar öne çıkan yapım setlerini inceleyin.
Bu içerik 11.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
LEGO Speed Champions Ferrari SF-24 F1 yarış arabası net 1.094,30 TL!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
LEGO Creator 3’ü 1 Arada Sevimli Hamster ile Çiçek %28 indirimle 563,20 TL yerine net 405,30 TL!
LEGO Botanicals Kırmızı Gül son 365 günün en düşüğü 592,00 TL yerine net 485,19 TL!
LEGO Creator Sihirli Tek Boynuzlu At avantajlı fiyatıyla net 449,99 TL!
LEGO Harry Potter Hogwarts Şatosu ve Bahçesi koleksiyon seti fırsat fiyatıyla net 7.931,34 TL!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
LEGO Speed Champions Pixar Şimşek McQueen avantajlı fiyatıyla net 1.101,00 TL!
LEGO Botanicals Papatya ve Lavanta buketi %11 indirimle net 650,19 TL!
LEGO Creator 3’ü 1 Arada Çiçekli Pikap yaratıcı parçalarıyla net 1.299,00 TL!
LEGO Technic Ferrari FXX K yarış otomobili fırsat fiyatıyla 2.874,90 TL yerine net 2.735,92 TL!
LEGO Creator Sihirli Tek Boynuzlu At son 30 günün en düşüğü net 449,99 TL!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
LEGO Technic Sarı Motosiklet %14 indirimle 466,10 TL yerine net 399,00 TL!
LEGO Friends Kedi Doğum Günü Partisi ve Ağaç Ev son 90 günün en düşüğü net 1.245,25 TL!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın