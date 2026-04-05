Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
05.04.2026 - 13:02

Haftanın en çok satanlarını Philips'in temizlik devriminden adidas'taki efsane kodumuza kadar senin için derledik. Nisan ayına karlı bir başlangıç yapmak ve stoklar tükenmeden sepetini güncellemek için bu fırsatları kaçırma! Keyifli alışverişler! ✨💸

Bu içerik 05.04.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Ekstra ferahlık: Old Spice Captain Duş Jeli!

Erkeklerin favorisi dev boyuyla geldi! 1000 ml’lik Ekstra-XL şişesiyle Old Spice Captain, hem şampuan hem duş jeli olarak kullanılabiliyor. Uzun süre kalıcı efsane kokusuyla haftanın en çok satan kişisel temizlik ürünü.

Old Spice Captain Duş Jeli ve Şampuan 1000 ml

Temizlikte devrim: Philips OneUp 3000 Elektrikli Mop!

Paspas yapma zahmetine veda edin! 360° dönen menteşeli tasarımı ve kablosuz yapısıyla Philips OneUp, temizliği hem hızlandırıyor hem de çok daha etkili kılıyor. Yıkanabilir başlığıyla bu hafta ev işlerini kolaylaştırmak isteyenlerin favorisi oldu.

Philips OneUp 3000 Serisi Elektrikli Mop

Sıfır yanık riski: Philips 8000 Serisi Azur Ütü!

3000W gücü ve OptimalTEMP teknolojisiyle kumaş ayarı yapma derdini bitiren Philips Azur, haftanın 'kahraman' ürünlerinden. 260g turbo şok buharıyla en inatçı kırışıklıkları bile saniyeler içinde açıyor. Üstelik sıfır yanık riskiyle güvenli ütü keyfi sunuyor!

Philips 8000 Serisi Azur Buharlı Ütü

Mutfağın pırlantası: Fissler Vitaquick Edition!

'Bir kere alayım, ömürlük olsun' diyenler bu haftayı bekliyormuş! 4,5 litrelik Fissler Vitaquick, sepete özel 13.599,20 TL fiyatıyla mutfak kategorisinin en çok satanı oldu. Hızlı ve sağlıklı yemek pişirmenin en güvenilir yolu şimdi çok daha avantajlı.

Fissler Vitaquick Edition Düdüklü Tencere

Yataş Yumuşaklığı: Holly Wellsoft Battaniye!

Evde keyif yaparken sarılacağınız en yumuşak şey! Yataş kalitesiyle şampanya rengindeki çift kişilik Holly Wellsoft battaniye, hem şık duruşuyla hem de sıcak tutan dokusuyla bu haftanın ev-yaşam yıldızı oldu.

Yataş Holly Wellsoft Çift Kişilik Battaniye

"onedio25" koduyla haftanın şampiyonu: adidas Spiritain 2000!

Haftanın en çok aranan ayakkabısı belli oldu! Hem retro ruhu hem de modern konforuyla adidas Spiritain 2000, sadece bize özel 'onedio25' koduyla şu an tüm piyasadaki en düşük fiyatıyla karşımızda. Sokak stilini bir üst seviyeye taşımak isteyenler bu kodu havada kaptı!

adidas Spiritain 2000 Unisex Spor Ayakkabı

Güneşten korunmanın en hesaplı yolu: Avene Stick Zones!

Haftanın en çok satan kişisel bakım ürünü! Hassas bölgeler için özel geliştirilen SPF 50+ korumalı Avene Stick, tam %60 indirimle 749 TL yerine sadece 300 TL. Çantaya at-çık formuyla bahar güneşine karşı en pratik ve en uygun fiyatlı çözüm bu!

Avene Stick Zones Sensible SPF 50+

Bebeksi yumuşaklık: MJCARE Ayak Peeling Maskesi!

Sandalet mevsimi yaklaşırken ayakları ihmal etmiyoruz! %45 indirimle gelen 2'li soyulan ayak peeling maskesi, haftanın en çok satan bakım setlerinden biri oldu. Ölü derilerden arınıp tazelenmenin en zahmetsiz ve ekonomik yolu.

MJCARE Soft Miracle Foot Peeling Pack 2'li

Sepette dev fırsat: PAEN Premium Basic Hoodie!

Bahar akşamlarının en cool eşlikçisi! Paen’in yumuşacık dokulu hoodie’si sepette sadece 419 TL. Üstelik bu fiyata bir de bel çantası hediye! Hem tarzınızı tamamlayın hem de hediyenizi kapın, haftanın en karlı tekstil fırsatı bu.

PAEN Premium Basic Unisex Hoodie + Hediye Çanta

Yaşlanma karşıtı uzman: Vichy Liftactiv Collagen!

Zamanı durdurmak isteyenlerin tercihi bu hafta belli oldu! Vichy'nin kolajen kaybıyla savaşan efsane kremi, %25 indirimle listemizde. Kırışıklık görünümünü azaltırken cilde elastikiyet kazandıran bu profesyonel bakımı kaçırmayın.

Vichy Liftactiv Collagen Specialist Bakım Kremi

Seramid desteği: CeraVe Nemlendirici Losyon!

Cilt bariyerini onaran efsane içerik! Hyalüronik asit ve seramid içeren CeraVe nemlendirici losyon, hem yüz hem vücut için kullanılabilen 236 ml'lik boyuyla haftanın favorisi. Parfümsüz formülüyle en hassas ciltlerin bile kurtarıcısı.

CeraVe Nemlendirici Yüz ve Vücut Losyonu

