Mart Ayının En Çok Sevilen ve Satılan Fırsatları

Sena YİĞİT
04.04.2026 - 12:04

Mart ayı boyunca hangi indirimler sosyal medyayı salladı, hangi ürünler 'stokta yok' uyarısı verdirdi? Kışın son demlerinde cüzdan dostu alışverişin kitabını yazan Mart ayının şampiyonlarını derledik. Eğer bu listede hala denemediğin bir ürün varsa, Mart bitmeden yakalamanın tam sırası!

Bu içerik 04.04.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Mutfakların ve Kampların Işığı: Vios Şarjlı LED Ampul!

Mart'ın en pratik teknoloji ürünü seçildi! USB ile şarj edilebilen, asma kancalı bu Taşınabilir LED Lamba, 3 kademeli ışığıyla mutfaktan banyoya, balkondan kampa her karanlık köşeyi aydınlattı. Fiyat-performans dengesiyle rekor kırdı.

Vios Store Şarjlı Taşınabilir LED Lamba

Efsane Geri Döndü: Stanley IceFlow Pipetli Termos!

Mart ayında herkes elinde o meşhur Stanley ile gezdi! 0.89 litrelik IceFlow Flip Straw modeli, pipetli kullanım kolaylığı ve buz gibi tutma performansıyla termosta devrim yarattı. İster spor salonunda ister ofiste, Mart'ın en havalı aksesuarı buydu.

Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler 0.89 L

Haftalarca Listeden Düşmedi: "İsimler" Kitabı

Amazon, NYT ve Guardian tarafından 'Yılın En İyi Kitabı' seçilen İsimler, Mart ayında okuma lambalarının altındaki yerini aldı. Sürükleyici hikayesi ve karton kapak avantajıyla kitap kurtlarının en çok sipariş ettiği eser oldu.

İsimler - Yılın En İyi Kitabı Seçkisi

İkili Gülüşler: Oral-B Vitality Pro Avantaj Paketi!

Mart ayında diş sağlığında 'birlikte daha güzel' dedik! Siyah ve Lila renkli iki adet gövdeden oluşan Vitality Pro Avantaj Paketi, şarjlı diş fırçasına geçmek isteyenler için ayın en mantıklı yatırımı oldu.

Oral-B Vitality Pro 2'li Şarjlı Diş Fırçası Paketi

Siveno’dan Anne-Bebek Dostu Kampanya!

Mart ayında doğal temizlik arayanların ilk durağı Siveno oldu. Kendinden yumuşatıcılı Bitkisel Bebek Çamaşır Sabunu ve leke bırakmayan Doğal Roll-On çeşitleri, 'Çok Al Az Öde' kampanyasıyla banyoların ve çamaşır odalarının vazgeçilmezi oldu.

Siveno Doğal Bebek Deterjanı ve Roll-On Seti

NIVEA ile Sıkılaşma Vakti: 800 TL'ye 200 TL İndirim!

Mart'ta vücut bakımını ihmal etmedik! NIVEA’nın efsanevi Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu ve klasik mavi kutu nemlendiricisi, 800 TL üzerine anında 200 TL indirim fırsatıyla kapış kapış gitti. 72 saat nemlendirme sözü Mart soğuğunda hayat kurtardı.

NIVEA Vücut Bakım ve Yoğun Nemlendirici Ürünler

Güneşten Korunmanın En Pratik Hali: La Roche Posay Anthelios!

'Kışın güneş kremi mi sürülür?' diyenleri haksız çıkaran o ürün! Anthelios Uvmune 400 Invisible Fluid, tüm cilt tiplerine uyumu ve %25'lik Mart indirimiyle en çok satanlar listesine girmeyi başardı. Görünmez dokusuyla her mevsim favorimiz.

La Roche Posay SPF50+ Yüz Güneş Kremi

Kremi'de Bahar Erken Geldi: %55 İndirim + 3 AL 2 ÖDE!

Dudak bakımında Mart ayının favorisi kesinlikle Kremi oldu! Bahara özel %55 dev indirime ek olarak gelen 3 Al 2 Öde fırsatı, Peach ve Pembe Nude tonlarındaki lip balmları sepetlerin yıldızı yaptı. Peptit ve Seramid desteğiyle kışın kuruyan dudaklara ilaç gibi geldi.

Kremi Nemlendirici ve Onarıcı Lip Balm Serisi

Atıştırmalığın En Sağlıklısı: Protein Bar Karma Kutu!

Hem tatlı krizini yönetmek hem de protein ihtiyacını karşılamak isteyen sporcular Mart'ta Protein Ocean'ı tercih etti. Tüm aromaların bir arada olduğu karma kutu, tadına doyum olmayan bir tanışma paketi oldu.

Protein Ocean Protein Bar Karma Kutu

Basic Şıklığın Adresi: PAEN Oversize T-shirt!

Gardırobun temel taşı Mart'ta da değişmedi! Siyah rengi ve rahat kesimiyle PAEN Basic Unisex Oversize Tişört, her kombine uyum sağlayan kalitesiyle tekstil kategorisinin Mart şampiyonu olmayı başardı.

PAEN Basic Unisex Oversize Siyah T-shirt

"onedio25" ile Mart'ın ayakkabısı: New Balance 410 Kadın!

Mart ayının açık ara en çok satan ayakkabısı! New Balance'ın konforuyla efsaneleşen 410 serisi, sadece bize özel 'onedio25' koduyla %25 indirimli hale gelince tam bir kapış kapış dönemi yaşandı. Hem günlük şıklıkta hem yürüyüşlerde Mart'ın en tarz adımı bu oldu.

New Balance 410 Kadın Koşu Ayakkabı

Sena YİĞİT
