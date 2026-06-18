Haftada Yarım Saat Ayırarak Evinin Çehresini Değiştirecek 10 Temizlik Rutini
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Biliyoruz, hafta sonu o güzel tatil gününü elinde süpürge ve bezle harcamak istemiyorsun. 'Ev aldı başını gidiyor, nereden başlayacağım?' diye düşünürken gelen o çaresizlik hissini de çok iyi tanıyoruz. Müjdeyi verelim: Evinin her zaman derli toplu ve mis gibi kokması için saatlerini harcamana hiç gerek yok! Günde sadece 5-10 dakika, haftada toplamda yarım saat ayırarak evini baştan yaratacak o sihirli rutinleri senin için listeledik.
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1. Yataktan çıkar çıkmaz yorganınızı silkeleyin.
2. Akşam oturması bitince dağınıklığı toplayın.
3. Philips OneUp ile zeminleri zahmetsizce parlatın.
4. Mutfak Tezgahını Her Gece Boşaltın
5. Lavabo Ve Aynaları Hızla Parlatın
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6. Sık Dokunulan Ortak Alanları Silin
7. Tozları Yukarıdan Aşağıya Doğru Alın
8. Ev Tekstillerini Haftada Bir Yenileyin
9. Buzdolabındaki Eski Yiyecekleri Ayıklayın
10. Çöp Kutularının Dibine Koku Damlatın
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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