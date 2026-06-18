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Haftada Yarım Saat Ayırarak Evinin Çehresini Değiştirecek 10 Temizlik Rutini

etiket Haftada Yarım Saat Ayırarak Evinin Çehresini Değiştirecek 10 Temizlik Rutini

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
18.06.2026 - 12:31
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Biliyoruz, hafta sonu o güzel tatil gününü elinde süpürge ve bezle harcamak istemiyorsun. 'Ev aldı başını gidiyor, nereden başlayacağım?' diye düşünürken gelen o çaresizlik hissini de çok iyi tanıyoruz. Müjdeyi verelim: Evinin her zaman derli toplu ve mis gibi kokması için saatlerini harcamana hiç gerek yok! Günde sadece 5-10 dakika, haftada toplamda yarım saat ayırarak evini baştan yaratacak o sihirli rutinleri senin için listeledik.

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1. Yataktan çıkar çıkmaz yorganınızı silkeleyin.

Güne nasıl başlarsan öyle gider. Sabah uyanır uyanmaz yatağını toplamak tam olarak 1,5 dakikanı alır ama o odanın havasını anında %80 daha düzenli gösterir. Akşam eve yorgun döndüğünde seni bekleyen jilet gibi bir yatak ruhuna da iyi gelecek, güven bize!

2. Akşam oturması bitince dağınıklığı toplayın.

Dizi bitti, yatma vakti geldi. Hemen yatağa koşma! Salonda şöyle bir tur at: Sehpanın üzerindeki boş bardakları mutfağa götür, koltuktaki kırlentleri düzelt, sağa sola fırlatılmış çorapları kirliye at.

3. Philips OneUp ile zeminleri zahmetsizce parlatın.

3. Philips OneUp ile zeminleri zahmetsizce parlatın.

Temizlik denince gözünde büyüyen o ağır su kovalarını, sıkma ve durulama çilesini tamamen unutun! Gün içinde zeminlerde biriken yağ, leke, yapışkan kir ve ince tozları temizlemek artık haftalık rutininizin en zahmetsiz adımı oluyor. Philips OneUp Elektrikli Mop, geleneksel yöntemlere kıyasla %90'a kadar su tasarrufu sağlayarak baştan sona zahmetsiz bir zemin temizliği sunuyor.

4. Mutfak Tezgahını Her Gece Boşaltın

O tezgahta bırakılan tek bir kirli tabak veya bardak, gece boyunca mutfaktaki diğer tüm bulaşıkları gizemli bir şekilde yanına çağırır (buna eminiz ama henüz kanıtlayamadık). Bulaşıkları hiç bekletmeden hızlıca makineye dizip tezgahın üzerini tek bir hamleyle silmek sadece iki dakikanı alır.

5. Lavabo Ve Aynaları Hızla Parlatın

Banyodaki aynada can sıkan su lekeleri, lavaboda ise diş macunu kalıntıları mı var? Bunları temizlemek için haftalık büyük banyo temizliği gününün gelmesini bekleme. Elinin altında her zaman temiz bir mikrofiber bez bulundurmayı alışkanlık haline getir.

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6. Sık Dokunulan Ortak Alanları Silin

Kapı kolları, ışık düğmeleri, televizyon kumandası ve tabii ki gün boyu elinden hiç düşürmediğin akıllı telefonun... Haftada sadece bir gün eline antibakteriyel bir mendil al ve bu yoğun temas noktalarını hızlıca sil geç.

7. Tozları Yukarıdan Aşağıya Doğru Alın

Toz almak saatlerce süren bir iş değildir, yeter ki doğru sırayla yapmayı bil! Haftada bir kez, odadaki eşyaların konumuna göre yukarıdan aşağıya doğru mikrofiber bir bezle mobilyaların tozunu uçur. Önce kuru bezle kaba tozunu alıp ardından nemli bezle üzerinden geçersen, tozların havada uçuşup az önce sildiğin mobilyaya tekrar yapışmasını tamamen engellemiş olursun.

8. Ev Tekstillerini Haftada Bir Yenileyin

Haftada bir gün belirle ve yatak çarşaflarını, banyo paspasını, mutfaktaki kurulama havlularını hoop doğruca çamaşır makinesine at! Tertemiz kokan, yumuşacık çarşafların arasına uzanıp uyumanın verdiği o huzurlu ve lüks hissi başka hiçbir şey veremez.

9. Buzdolabındaki Eski Yiyecekleri Ayıklayın

Haftalık büyük market veya pazar alışverişine çıkmadan hemen önce buzdolabına sadece üç dakikanı ayır. Dolabın kapağını aç; arkalarda unutulmuş, boynu bükük kalmış o yarım domatesi, son kullanma tarihi geçmiş sosları ve eski yemekleri hızlıca ayıkla. Hem yeni alacakların için dolapta harika bir yer açılır hem de buzdolabında oluşabilecek kötü kokuların önüne daha başlamadan geçersin.

10. Çöp Kutularının Dibine Koku Damlatın

Çöpleri düzenli olarak kapının önüne koymak harika bir adım ama o kutunun dibinde zamanla biriken o sinir bozucu kokuyu da yok etmek şart! Çöp kutusunu boşalttıktan sonra dip kısmına birkaç damla nane, okaliptüs veya lavanta yağı damlatılmış bir pamuk parçası at, ardından yeni çöp poşetini yerleştir. Artık çöp kapağını her açtığında burnuna kötü kokular değil, ferahlatıcı bir esinti gelecek!

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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