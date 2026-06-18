Haftada Yarım Saat Ayırarak Evinin Çehresini Değiştirecek 10 Temizlik Rutini

Biliyoruz, hafta sonu o güzel tatil gününü elinde süpürge ve bezle harcamak istemiyorsun. 'Ev aldı başını gidiyor, nereden başlayacağım?' diye düşünürken gelen o çaresizlik hissini de çok iyi tanıyoruz. Müjdeyi verelim: Evinin her zaman derli toplu ve mis gibi kokması için saatlerini harcamana hiç gerek yok! Günde sadece 5-10 dakika, haftada toplamda yarım saat ayırarak evini baştan yaratacak o sihirli rutinleri senin için listeledik.