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Hafta Sonu Stresini Nerede Atmalısın?

etiket Hafta Sonu Stresini Nerede Atmalısın?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
01.09.2026 - 14:01
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Hafta sonu geliyor! Peki bütün haftanın stresini atmak için senin en iyi kaçış planın hangisi? Soruları cevapla, sana en iyi gelecek etkinliği birlikte bulalım!

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1. Cuma akşamı iş çıkışı tek bir plan yapabilecek olsan hangisini seçerdin?

2. Çok stresli bir haftanın ardından seni en hızlı ne rahatlatır?

3. Sosyal bataryan şu an yüzde kaç seviyesinde?

4. Bunlardan hangisine tek başına gitmeyi tercih edersin?

5. Bir mekana girdiğinde ilk dikkat ettiğin şey nedir?

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6. Hafta sonu planının biraz spontane olmasını nasıl karşılarsın?

7. Bu platformlardan favorin olanı seç bakalım!

8. Son olarak, stresliyken çevrendekiler senden en çok ne duyar?

Konserde!

Senin için hafta sonu demek, haftanın bütün ağırlığını üzerinden atıp yeniden enerji toplamak demek. Sessizce oturup düşünmek yerine müziğin içine karışmak ve kalabalığın enerjisini hissetmek sana çok daha iyi geliyor. Özellikle sevdiğin şarkıları canlı dinlemek, hafta boyunca biriktirdiğin gerginliği birkaç saat içinde dağıtacak. Konserden çıktığında sesin biraz kısılmış, enerjin tükenmiş ama kafan tertemiz olabilir. Senin ihtiyacın sakinlikten çok iyi müzik, yüksek enerji ve biraz da kendini kaybetmek! Konser biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Sinemada!

Senin için en iyi kaçış yöntemi, birkaç saatliğine kendi hayatının fişini çekip başka bir hikayenin içine girmek. Karanlık salon, büyük perde ve telefonun sessizde olması tam anlamıyla zihinsel bir mola yaratıyor. Özellikle yoğun düşündüğün dönemlerde film izlemek, kafandaki onlarca sekmeyi kapatmanın en etkili yollarından biri. Üstelik filmin türünü ruh haline göre seçerek kaçış dozunu kendin ayarlayabilirsin. Bu hafta sonu sana gereken şey büyük ihtimalle bir bilet, bir mısır ve kimsenin senden hiçbir şey istemediği iki saat! Detaylara Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Tiyatroda!

Sen olayları yalnızca izlemekten ziyade hissetmeyi sevenlerdensin. Tiyatronun canlılığı, oyuncularla seyirci arasındaki o doğrudan bağ ve sahnede yaşanan hikâyenin anlık oluşu seni içine çekiyor. Üstelik iyi bir oyun bazen yalnızca eğlendirmiyor, kafanda uzun süre dolaşacak yeni düşünceler de bırakıyor. Hafta boyunca bastırdığın duyguları bir başkasının hikâyesinde görmek sana garip bir rahatlama sağlayabilir. Senin hafta sonu kaçamağın biraz kahkaha, biraz duygu ve bolca sahne ışığı istiyor. Tiyatro biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Müzede!

Senin zihnin boş kalınca dinlenmek yerine daha çok çalışıyor. Bu yüzden sana iyi gelen şey tamamen hareketsiz kalmaktan ziyade merakını besleyecek sakin bir keşif alanına girmek. Müze gezmek hem kalabalık hayatın gürültüsünden uzaklaşmanı hem de başka insanların, dönemlerin ve dünyaların izini sürmeni sağlıyor. Bir eserin karşısında birkaç dakika durup kendi düşüncelerine dalmak bile senin için başlı başına bir terapi etkisi yaratıyor. Senin ideal hafta sonun yüksek seslerden çok ilham, keşif ve biraz entelektüel kaçış içeriyor. Sergi ve müze biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsin.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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