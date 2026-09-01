Hafta Sonu Stresini Nerede Atmalısın?
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Hafta sonu geliyor! Peki bütün haftanın stresini atmak için senin en iyi kaçış planın hangisi? Soruları cevapla, sana en iyi gelecek etkinliği birlikte bulalım!
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1. Cuma akşamı iş çıkışı tek bir plan yapabilecek olsan hangisini seçerdin?
2. Çok stresli bir haftanın ardından seni en hızlı ne rahatlatır?
3. Sosyal bataryan şu an yüzde kaç seviyesinde?
4. Bunlardan hangisine tek başına gitmeyi tercih edersin?
5. Bir mekana girdiğinde ilk dikkat ettiğin şey nedir?
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6. Hafta sonu planının biraz spontane olmasını nasıl karşılarsın?
7. Bu platformlardan favorin olanı seç bakalım!
8. Son olarak, stresliyken çevrendekiler senden en çok ne duyar?
Konserde!
Sinemada!
Tiyatroda!
Müzede!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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