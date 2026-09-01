Hafta Sonu Stresini Nerede Atmalısın?

Senin zihnin boş kalınca dinlenmek yerine daha çok çalışıyor. Bu yüzden sana iyi gelen şey tamamen hareketsiz kalmaktan ziyade merakını besleyecek sakin bir keşif alanına girmek. Müze gezmek hem kalabalık hayatın gürültüsünden uzaklaşmanı hem de başka insanların, dönemlerin ve dünyaların izini sürmeni sağlıyor. Bir eserin karşısında birkaç dakika durup kendi düşüncelerine dalmak bile senin için başlı başına bir terapi etkisi yaratıyor. Senin ideal hafta sonun yüksek seslerden çok ilham, keşif ve biraz entelektüel kaçış içeriyor. Sergi ve müze biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsin.