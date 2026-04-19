Hafta Sonu Planlarını Rafa Kaldırın, Meteoroloji Uyardı: Bu Pazar da Yurdun Büyük Bölümünde Yağış Var

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğu bölgeleri ile Bitlis, Şırnak ve Hakkâri illerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu'daki karlı dağlık arazilerde ise çığ düşmesi ve kar erimesinden kaynaklanan tehlikeler söz konusu.

Sıcaklıkların kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altına ineceği, diğer bölgelerde ise normal değerlere yakın seyredeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ve Bitlis, Şırnak ile Hakkâri çevrelerinde yerel ölçekte kuvvetli yağış beklentisi göz önünde bulundurularak ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, ulaşım aksaklıkları, ani fırtına ile hortum gibi risklere karşı halkın uyanık olması ve gerekli önlemleri alması tavsiye edildi.

Öte yandan Ege kıyı şeridinde kuzey ile kuzeydoğu yönlü rüzgârların 40-60 km/saat hıza ulaşabileceği belirtilerek bu bölgedeki vatandaşların da olası olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı bulunması gerektiği vurgulandı.