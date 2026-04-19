Hafta Sonu Planlarını Rafa Kaldırın, Meteoroloji Uyardı: Bu Pazar da Yurdun Büyük Bölümünde Yağış Var

Merve Ersoy - TV Editörü
19.04.2026 - 09:52

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde yine yağış bekleniyor. Güneşli havaları bekleyen yazcılar, bu hafta sonunu da kapalı ve yağışlı havayla geçirdi. Yağışların özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Bugün hava nasıl? Yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bilecik ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'ye göre yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar düşüyor: Meteoroloji peş peşe uyardı

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğu bölgeleri ile Bitlis, Şırnak ve Hakkâri illerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu'daki karlı dağlık arazilerde ise çığ düşmesi ve kar erimesinden kaynaklanan tehlikeler söz konusu.

Sıcaklıkların kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altına ineceği, diğer bölgelerde ise normal değerlere yakın seyredeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ve Bitlis, Şırnak ile Hakkâri çevrelerinde yerel ölçekte kuvvetli yağış beklentisi göz önünde bulundurularak ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, ulaşım aksaklıkları, ani fırtına ile hortum gibi risklere karşı halkın uyanık olması ve gerekli önlemleri alması tavsiye edildi.

Öte yandan Ege kıyı şeridinde kuzey ile kuzeydoğu yönlü rüzgârların 40-60 km/saat hıza ulaşabileceği belirtilerek bu bölgedeki vatandaşların da olası olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı bulunması gerektiği vurgulandı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
