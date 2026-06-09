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Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 13-14 Haziran İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 13-14 Haziran İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.06.2026 - 19:45
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Bu hafta sonu kültür sanat sahnesi Türkiye’nin dört bir yanında oldukça hareketli. İzmir’den Ankara’ya, Eskişehir’den Antalya’ya kadar tiyatrodan performanslara uzanan geniş bir program izleyiciyi bekliyor. Şehirlerin farklı ruhunu sahneye taşıyan etkinliklerle dolu bir 13-14 Haziran hafta sonu kapıda.

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İzmir Etkinlikler

İzmir Etkinlikler

Tiyatro ve Sahne Etkinlikleri

  • Nalan: 13 Haziran Cmt | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

  • Yunus'un Odası (İnteraktif Talk Show): 13 Haziran Cmt, 20:00 | İzmir Performance Hall

  • Ajda Pekkan: 13 Haziran Cmt, 21:00 | Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

  • Duman Konseri: 13 Haziran Cmt, 21:00 | Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası

  • Effekt In The Garden (Kazy Lambist + Kaan Düzarat): 14 Haziran Paz, 16:00 | İzmir Fransız Kültür Merkezi

  • Kadere 45 Oyunu: 14 Haziran Paz, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

  • 3 Sap Doğaçlama: 14 Haziran Paz | Maske Sanat Tiyatro

  • Melike Şahin Konseri: 14 Haziran Paz, 21:00 | Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu

Sinema ve Film Gösterimleri

  • Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): 12 Haziran Cuma itibarıyla vizyona giren büyük yapımlardan 'Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok' (Aksiyon), 'Amansız' (Aksiyon), 'Gizemli Ağaç' (Fantastik/Macera), komedi filmi 'Kıyma', çocuklara yönelik 'Harika Kanatlar: Ejderha Macerası' ve 'Blue Heron / Mavi Balıkçıl' (Dram) hafta sonu boyunca İzmir'deki salonlarda seyirciyle buluşacaktır.

Ankara Etkinlikler

Ankara Etkinlikler

Tiyatro ve Sahne Etkinlikleri

  • Özgür Turhan - Yepyenisi (Stand Up): 13 Haziran Cmt, 20:30 | Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi

  • Serdar Ortaç: 13 Haziran Cmt, 21:00 | Jolly Joker AnkaraÇakal Konseri: 13 Haziran Cmt, 21:00 | Atılım Sahne

  • Anlatanadam (Stand Up): 13 Haziran Cmt, 21:30 | Route Ankara Sahnesi

  • Karlar Ülkesi Sihirli Eldiven: 13 Haziran Cmt (Nergiz Gösteri Merkezi) ve 14 Haziran Paz, 15:00 (Coffee UP)

  • Baturay Özdemir (Stand Up): 14 Haziran Paz, 20:00 | Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi

  • Bir Delinin Hatıra Defteri (Oğuzhan Karadavut): 14 Haziran Paz, 20:00 | Era Tiyatro Gösteri Merkezi

  • Pınar Fidan (Stand Up): 14 Haziran Paz | Çankaya Sahne

  • Chris Avantgarde: 13 Haziran Cmt, 18:00 | CerModern

  • Milena'ya Mektuplar: 13 Haziran Cmt, 20:00 | Era Tiyatro Gösteri Merkezi

Sinema ve Film Gösterimleri

Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): Başkentteki sinema komplekslerinde 12 Haziran haftasının taze filmleri 'Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok', 'Amansız', 'Gizemli Ağaç', 'Kıyma' ve 'Mavi Balıkçıl' tüm hafta sonu izlenebilir. Ayrıca geçtiğimiz haftanın vizyon filmlerinden 'İfşa Günü' ve 'Korkunç Bir Film' de gösterimine devam etmektedir.

Eskişehir Etkinlikler

Eskişehir Etkinlikler

Tiyatro ve Sahne Etkinlikleri

Diyalektik Tiyatro Ekibi Doğaçlama Gösterisi: 13 Haziran Cmt, 19:45 | Bağımsız Sahne / Gösteri Merkezi

Sinema ve Film Gösterimleri

Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

Öğrenci kenti Eskişehir'de hafta sonu vizyonunda, heyecan ve fantastik macera arayanlar için 'Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok' ile 'Gizemli Ağaç'; aksiyon severler için 'Amansız' salonlarda yerini almaktadır.

Antalya Etkinlikler

Antalya Etkinlikler

Tiyatro ve Sahne Etkinlikleri

Ruh Öküzüm: 13 Haziran Cmt, 20:00 | Türkan Şoray Kültür Merkezi

Aşkın Nur Yengi Senfonik: 13 Haziran Cmt, 21:00 | Antalya Açıkhava

Operadaki Hayalet: 13 Haziran Cmt, 21:30 | Antalya Selda Bağcan Sahnesi

Kürk Mantolu Madonna: 13 Haziran Cmt | Antalya Selda Bağcan Sahnesi

Funtalya Doğaçlama Komedi Gecesi: 14 Haziran Paz, 20:00 | Dada Tiyatro

Sinema ve Film Gösterimleri

Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): Gündüz sıcağından kaçmak isteyen Antalyalılar için klimalı sinema salonlarında 'Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok', 'Amansız', 'Gizemli Ağaç', 'Kıyma', 'Harika Kanatlar: Ejderha Macerası' ve 'Mavi Balıkçıl' filmleri 12 Haziran itibarıyla vizyonda olacaktır.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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