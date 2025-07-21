Güzellik Anketi: Melis Sezen Kimden Daha Güzel?

Televizyonun parlayan yıldızlarından biri olan Melis Sezen, sadece oyunculuğuyla değil, zarafeti ve güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, güzellik göreceli midir yoksa Melis Sezen, bazı ünlü isimlerden gerçekten daha mı güzel? Bu eğlenceli anketimizde, Melis Sezen’i birbirinden ünlü isimlerle karşılaştırıyoruz. Karar sizin! Kimin daha güzel olduğunu oylayın, bakalım halkın favorisi kim olacak?