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Burcuna Göre Yüzde Kaç Evlilik Korkusu Yaşıyorsun?

Burcuna Göre Yüzde Kaç Evlilik Korkusu Yaşıyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
18.07.2025 - 10:11

Evlilik fikri seni heyecanlandırıyor mu, yoksa içini biraz endişe mi kaplıyor? Astrolojinin ışığında, burcunun evlilik karşısındaki tutumunu ve korku seviyeni keşfetmeye ne dersin? Kim bilir, belki de en derindeki korkuların yıldızlarda gizlidir!

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Burcunu seçer misin?

%30 Evlilik Korkusu

Macera senin göbek adın! Evlilik fikri biraz yavaşlatıcı gelse de doğru kişiyi bulduğunda “tam gaz ileri” dersin. Korkun düşük ama özgürlüğüne düşkünlüğün her zaman ön planda.

%10 Evlilik Korkusu

Sen kararlılığın ve güvenin burcusun. Evlilik senin için huzur ve istikrar demek. Korku neredeyse yok, yeter ki kalbini vereceğin kişi seni yarı yolda bırakmasın.

%65 Evlilik Korkusu

Bağlanmak mı? Dur biraz düşünelim… Sonra bir daha düşünelim… Evlilik sana göre fazla sabit olabilir. Değişken ruh halin ve özgürlük ihtiyacın evlilik fikrine biraz mesafeli yaklaşmana neden oluyor.

%15 Evlilik Korkusu

Aile senin için her şey! Evlilik fikri seni korkutmaz, tam tersine sıcak bir yuva kurma arzun çok güçlü. Küçük tereddütlerin olsa da sevgiye olan inancın daha baskın.

%25 Evlilik Korkusu

Sahneyi paylaşmak kolay değil ama sevdin mi tam seviyorsun. Evlilikte parlamak ve takdir görmek senin için önemli. Korkun az ama kontrolü kaybetmek seni düşündürebilir.

%50 Evlilik Korkusu

Evlilik fikrini 40 kere analiz ettin, artısını eksisini yazdın çizdin. Mükemmeliyetçiliğin seni zaman zaman tedirgin ediyor. Korkun ortalarda ama mantığınla çoğu zaman bu korkuyu bastırıyorsun.

%20 Evlilik Korkusu

Aşkın burcu sensin! Evlilik senin için bir denge, bir uyum meselesi. Korkun az ama kararsızlığın zaman zaman kafanı karıştırabiliyor.

%40 Evlilik Korkusu

Derin bağlar kurmak senin işin ama güven kolay oluşmuyor. Evlilik senin için ciddi bir teslimiyet demek. Korkun var ama sevdiğinde tüm duvarları yıkarsın.

%80 Evlilik Korkusu

Özgürlüğün kutsal! Evlilik fikri seni dört duvar arasında kalmak gibi düşündürüyor. Bağlanma korkun yüksek ama doğru kişi sana 'özgürlük içinde bağlılık' hissini verebilir.

%35 Evlilik Korkusu

Sorumluluk senin göbek adın ama duygularını kolay açmıyorsun. Evlilik fikri seni korkutmaktan çok düşündürüyor. Planlı programlı ilerlediğin sürece korkularını yönetebiliyorsun.

%70 Evlilik Korkusu

Bağımsızlık senin yaşam tarzın. Geleneksel evlilik anlayışı sana göre değil. Korkun yüksek çünkü bireyselliğini kaybetmekten çekiniyorsun. Ama 'kendine özgü' bir ilişki tarzıyla ikna olabilirsin.

%18 Evlilik Korkusu

Hayalperest ruhunla aşk ve evlilik senin için masal gibi. Korkuların olabilir ama romantik tarafın baskın. Yeter ki kalbini hak eden biri olsun!

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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