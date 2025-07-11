Güzellik Anketi: Devrim Özkan Kimden Daha Güzel?

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri: Devrim Özkan. Güzelliği, tarzı ve ekranlardaki enerjisiyle birçok kişinin favorisi haline geldi. Peki, senin güzellik anlayışına göre o gerçekten zirvede mi? Bu anketle farklı ünlü isimleri karşılaştırıyor, senin tercihlerine göre güzellik tahtına kimin oturduğunu belirliyoruz. Kendi göz zevkine göre karar ver: Devrim Özkan mı, yoksa bir başkası mı?