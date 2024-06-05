Güvenlik Uzmanları Uyardı: Evden Ayrılırken Bunları Yapmayın!
Güvenlik Uzmanları Uyardı: Evden Ayrılırken Bunları Yapmayın!
Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/home-s...
Evlerimizde güvenliği sağlamak son derece önemli. Günlük hayatımızda alışkanlık haline getireceğimiz bazı uygulamalar ise evlerimizin güvenliğini artırmanıza yardımcı olabilir.
Gelin, güvenlik uzmanları evlerinden çıkmadan neler yapıyormuş bir bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yaz sıcaklarının bir anda gelmesiyle pek çok kişi de tatil planlarını uygulamaya başladı.
1. Gerçek konumunuzu sosyal medya hesaplarınızda anlık olarak paylaşmak.
2. Evden ayrılırken sürekli aynı yolları kullanmak.
3. Evinize gelen reklam vb broşürlerin siz evce yokken birikmesi de evde olmadığınıza dair bir işaret olabilir.
4. Kapıları, pencereleri kilitlemeden evden ayrılmak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Evin çevresinde merdiven, çekiç gibi eşyalar bırakmak.
6. Evinizin önündeki ışığı normal şartlarda hep kapatırken, tatile gittiğinizde açık bırakmak evde olmadığınıza dair bir işaret olabilir.
7. Paspasın altına, ayakkabının içine anahtar saklamak.
8. Arabanızı sürekli olarak aynı yere ve kolayca görülebilir bir yere park etmek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın