Güvenlik Uzmanları Uyardı: Evden Ayrılırken Bunları Yapmayın!

İster uzun bir seyahate gidiyor olun ister birkaç günlüğüne şehir dışına çıkın, evinizi güvenli bir şekilde bırakmanız son derece önemli. Evden çıkarken yapacağınız veya yapmayacağınız bazı şeyler ise evinizin güvenliğini etkiliyor.

Huff Post'a röportaj veren bir güvenlik görevlisi, 'Bazı eylemler potansiyel davetsiz misafirlere bilgi veya erişim sağlayarak hırsızlık riskini önemli ölçüde artırabilir” diyor.

Peki nedir bu eylemler?