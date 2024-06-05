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Güvenlik Uzmanları Uyardı: Evden Ayrılırken Bunları Yapmayın!

Güvenlik Uzmanları Uyardı: Evden Ayrılırken Bunları Yapmayın!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.06.2024 - 15:51

Evlerimizde güvenliği sağlamak son derece önemli. Günlük hayatımızda alışkanlık haline getireceğimiz bazı uygulamalar ise evlerimizin güvenliğini artırmanıza yardımcı olabilir. 

Gelin, güvenlik uzmanları evlerinden çıkmadan neler yapıyormuş bir bakalım.

Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/home-s...
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Yaz sıcaklarının bir anda gelmesiyle pek çok kişi de tatil planlarını uygulamaya başladı.

Yaz sıcaklarının bir anda gelmesiyle pek çok kişi de tatil planlarını uygulamaya başladı.

İster uzun bir seyahate gidiyor olun ister birkaç günlüğüne şehir dışına çıkın, evinizi güvenli bir şekilde bırakmanız son derece önemli. Evden çıkarken yapacağınız veya yapmayacağınız bazı şeyler ise evinizin güvenliğini etkiliyor.

Huff Post'a röportaj veren bir güvenlik görevlisi, 'Bazı eylemler potansiyel davetsiz misafirlere bilgi veya erişim sağlayarak hırsızlık riskini önemli ölçüde artırabilir” diyor.

Peki nedir bu eylemler?

1. Gerçek konumunuzu sosyal medya hesaplarınızda anlık olarak paylaşmak.

1. Gerçek konumunuzu sosyal medya hesaplarınızda anlık olarak paylaşmak.

'Dünyanın benim her hareketimi anlık olarak takip etmesine izin vermem' diyen güvenlik görevlisi, tatil fotoğraflarının eve döndükten sonra paylaşılmasının daha güvenli olacağının altını çiziyor.

2. Evden ayrılırken sürekli aynı yolları kullanmak.

2. Evden ayrılırken sürekli aynı yolları kullanmak.

“Öngörülebilir bir rutin sürdürerek, gözlemci davetsiz misafirlerin tam olarak ne zaman evde olmayacağınızı bilerek programınıza göre bir plan yapmalarını sağlarsınız.'

Hırsızların plan yapmasını engellemek için rotanızı veya eve giriş çıkış saatlerinizi çeşitlendirmekte fayda var.

3. Evinize gelen reklam vb broşürlerin siz evce yokken birikmesi de evde olmadığınıza dair bir işaret olabilir.

3. Evinize gelen reklam vb broşürlerin siz evce yokken birikmesi de evde olmadığınıza dair bir işaret olabilir.

Evinizin önüne bırakılan reklamların birikmesini önlemek için bir komşunuzdan bu broşürleri temizlemesini isteyebilirsiniz.

4. Kapıları, pencereleri kilitlemeden evden ayrılmak.

4. Kapıları, pencereleri kilitlemeden evden ayrılmak.

Ayrıca bir güvenlik sisteminiz varsa, bu sistemi açmadan evden ayrılmanız istenmeyen sonuçlara sebep olabilir.

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5. Evin çevresinde merdiven, çekiç gibi eşyalar bırakmak.

5. Evin çevresinde merdiven, çekiç gibi eşyalar bırakmak.

Evinizin etrafında bıraktığınız eşyalar, hırsızların evinize girişinizi kolaylaştırabilir.

6. Evinizin önündeki ışığı normal şartlarda hep kapatırken, tatile gittiğinizde açık bırakmak evde olmadığınıza dair bir işaret olabilir.

6. Evinizin önündeki ışığı normal şartlarda hep kapatırken, tatile gittiğinizde açık bırakmak evde olmadığınıza dair bir işaret olabilir.

Dolayısıyla evden çıkarken hem evinizin önündeki hem de evinizin içindeki ışıkları kontrol etmekte fayda var!

7. Paspasın altına, ayakkabının içine anahtar saklamak.

7. Paspasın altına, ayakkabının içine anahtar saklamak.

Yedek anahtarların koyulabileceği bu yerler aslında düşündüğünüzden daha popüler. Ev anahtarınızı bir yere saklamak yerine güvendiğiniz bir komşunuza verebilirsiniz.

8. Arabanızı sürekli olarak aynı yere ve kolayca görülebilir bir yere park etmek.

8. Arabanızı sürekli olarak aynı yere ve kolayca görülebilir bir yere park etmek.

Eğer evinizin ayrıca bir park etme yeri varsa, komşunuzdan veya arkadaşınızdan arabasını oraya park etmesini rica edebilirsiniz. Böylece evde birilerinin olduğu düşüncesi oluşacak.

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