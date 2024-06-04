Erkek Arkadaşını Kilosu ve Saçları Yüzünden Aşağılayıp Cezalandıran Kadına Hapis Cezası Verildi
Erkek Arkadaşını Kilosu ve Saçları Yüzünden Aşağılayıp Cezalandıran Kadına Hapis Cezası Verildi
41 yaşındaki Sarah Rigby, erkek arkadaşı Gareth Jones'u kilosu, ağız kokusu ve kelliği sebebiyle aşağılıyordu. Kendisine cezalar veren ve kilo vermeye zorlayan kız arkadaşını şikayet eden adam, kız arkadaşına verilen 20 aylık cezayı ise az buldu.
Kaynak: Daily Mail
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41 yaşındaki Sarah Rigby'nin 40 yaşındaki sevgilisi Gareth Jones'u sık sık kilosu, kelliği, ağız kokusu nedeniyle eleştirdiği iddia edildi.
Erkek arkadaşını ağız kokusunu gidermek için kendisine zorla diş macunu yediren ve gargara içiren kadının ayrıca sevgilisini dışarıya çıkarken şapka takmaya da zorladığı iddia edildi.
"Dışarıda bir şeyler yemek konusunda çok tedirgindim. Eve geldiğimde ağzımda soğan ya da sarımsak kokusu olduğu söylemiş ve bana diş macunu yedirmişti."
Sarah Rigby'e mahkeme tarafından 20 ay ceza verildi. İki yıl ertelenen bu cezanın yanısıra Rigby, 35 günlük rehabilitasyon sürecini tamamlayacak.
Gareth Jones ise kız arkadaşına verilen bu cezanın az olduğunu düşünüyor. Aynı şeyleri yapan kişinin bir erkek olması durumunda daha çok ceza alacağını iddia ediyor.
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