Erkek Arkadaşını Kilosu ve Saçları Yüzünden Aşağılayıp Cezalandıran Kadına Hapis Cezası Verildi

Sarah Rigby'nin ayrıca sevgilisine zorla salata yedirdiği, kilo verdirmek istediği de iddialar arasındaydı. Emirlere uymadığı takdirde ne arkadaşlarıyla ne de ailesiyle görüşebildiğini söyleyen Gareth Jones, ilişkilerinin ise 'love bombing' ile başladığını belirtti.

''Ağız kokum olduğu gibi şeyler söyleyip beni yarım şişe gargara suyu içmeye ya da diş macunu yemeye zorladığında, bende bir sorun olduğuna inanmaya başladım...Birlikte her dışarı çıktığımızda şapka takmaya zorlandım çünkü saçları dökülen biriyle görünmek istemiyordu ve sürekli saç ektirmemi istiyordu.'