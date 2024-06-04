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Erkek Arkadaşını Kilosu ve Saçları Yüzünden Aşağılayıp Cezalandıran Kadına Hapis Cezası Verildi

Erkek Arkadaşını Kilosu ve Saçları Yüzünden Aşağılayıp Cezalandıran Kadına Hapis Cezası Verildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.06.2024 - 22:33

41 yaşındaki Sarah Rigby, erkek arkadaşı Gareth Jones'u kilosu, ağız kokusu ve kelliği sebebiyle aşağılıyordu. Kendisine cezalar veren ve kilo vermeye zorlayan kız arkadaşını şikayet eden adam, kız arkadaşına verilen 20 aylık cezayı ise az buldu. 

Kaynak: Daily Mail

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41 yaşındaki Sarah Rigby'nin 40 yaşındaki sevgilisi Gareth Jones'u sık sık kilosu, kelliği, ağız kokusu nedeniyle eleştirdiği iddia edildi.

41 yaşındaki Sarah Rigby'nin 40 yaşındaki sevgilisi Gareth Jones'u sık sık kilosu, kelliği, ağız kokusu nedeniyle eleştirdiği iddia edildi.

Sarah Rigby'nin eleştirili yalnızca bir eleştiri olmanın da ötesine geçiyordu. Erkek arkadaşının iddialarına göre, Sarah erkek arkadaşına bazı cezalar da uyguluyordu.

Erkek arkadaşını ağız kokusunu gidermek için kendisine zorla diş macunu yediren ve gargara içiren kadının ayrıca sevgilisini dışarıya çıkarken şapka takmaya da zorladığı iddia edildi.

Erkek arkadaşını ağız kokusunu gidermek için kendisine zorla diş macunu yediren ve gargara içiren kadının ayrıca sevgilisini dışarıya çıkarken şapka takmaya da zorladığı iddia edildi.

Sarah Rigby'nin ayrıca sevgilisine zorla salata yedirdiği, kilo verdirmek istediği de iddialar arasındaydı. Emirlere uymadığı takdirde ne arkadaşlarıyla ne de ailesiyle görüşebildiğini söyleyen Gareth Jones, ilişkilerinin ise 'love bombing' ile başladığını belirtti. 

''Ağız kokum olduğu gibi şeyler söyleyip beni yarım şişe gargara suyu içmeye ya da diş macunu yemeye zorladığında, bende bir sorun olduğuna inanmaya başladım...Birlikte her dışarı çıktığımızda şapka takmaya zorlandım çünkü saçları dökülen biriyle görünmek istemiyordu ve sürekli saç ektirmemi istiyordu.'

"Dışarıda bir şeyler yemek konusunda çok tedirgindim. Eve geldiğimde ağzımda soğan ya da sarımsak kokusu olduğu söylemiş ve bana diş macunu yedirmişti."

"Dışarıda bir şeyler yemek konusunda çok tedirgindim. Eve geldiğimde ağzımda soğan ya da sarımsak kokusu olduğu söylemiş ve bana diş macunu yedirmişti."

Gareth Jones, ayrıca kız arkadaşının Londra'daki tatilleri esnasında lüks bir mağazada kendisine zorla hediye aldırdığını da iddia ediyor. Sevgilisinin kolundan zorla tuttuğunu ve kolundan kan akana kadar tırnaklarını geçirdiğini söylüyor.

Sarah Rigby'e mahkeme tarafından 20 ay ceza verildi. İki yıl ertelenen bu cezanın yanısıra Rigby, 35 günlük rehabilitasyon sürecini tamamlayacak.

Sarah Rigby'e mahkeme tarafından 20 ay ceza verildi. İki yıl ertelenen bu cezanın yanısıra Rigby, 35 günlük rehabilitasyon sürecini tamamlayacak.

Gareth Jones ise kız arkadaşına verilen bu cezanın az olduğunu düşünüyor. Aynı şeyleri yapan kişinin bir erkek olması durumunda daha çok ceza alacağını iddia ediyor.

Gareth Jones ise kız arkadaşına verilen bu cezanın az olduğunu düşünüyor. Aynı şeyleri yapan kişinin bir erkek olması durumunda daha çok ceza alacağını iddia ediyor.

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