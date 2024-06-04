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Yüzdeki Görünmeyen Tüyleri Alabilmek İçin Üretilen Ürün "Bu Kadarına Gerek Var mıydı?" Dedirtti!

Yüzdeki Görünmeyen Tüyleri Alabilmek İçin Üretilen Ürün "Bu Kadarına Gerek Var mıydı?" Dedirtti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.06.2024 - 18:32

Son zamanlarda özellikle güzellik sektöründe yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medya fenomenlerinin cilt bakımı ve güzellik sektörüne el atmasıyla her geçen gün yeni bir ürün viral oluyor. Bu kez de yüzdeki görünmeyen tüyleri bile almanıza yardımcı bir ürün çıktı.

Kadınların yüzünde görünmeyen 'şeftali tüylerini' bile almalarına yarayan bu ürün, sosyal medyada ise tartışma yarattı.

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Sosyal medya fenomenlerinin etkilerinin moda ve güzellik sektöründe belirleyici olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Sosyal medya fenomenlerinin etkilerinin moda ve güzellik sektöründe belirleyici olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Eskiden reklamlarda görerek beğendiğiniz bir ürünü artık bir sosyal medya fenomeninde görüyorsunuz. Öyle ki markaların ürünlerini tanıtmalarının birinci adımı, fenomenlerden geçiyor.

Gelin görün ki son yıllarda onlarca kozmetik ve bakım ürünü girdi hayatımıza. Serumlar, tonikler, gece kremleri, gündüz kremleri, body scrublar...

Gelin görün ki son yıllarda onlarca kozmetik ve bakım ürünü girdi hayatımıza. Serumlar, tonikler, gece kremleri, gündüz kremleri, body scrublar...

Saymakla bitmeyecek bu ürünler, özellikle de genç kadınları hedef alıyor. Her geçen gün yeni bir ürünün eklendiği bu listeye, bu kez dahil olan ürün ise oldukça tuhaf!

Vücudunuzdaki 'görünmeyen tüyleri' belirgin hale getiren "tüy belirginleştirici sprey" çıktı piyasaya.

Vücudunuzdaki 'görünmeyen tüyleri' belirgin hale getiren "tüy belirginleştirici sprey" çıktı piyasaya.

Özellikle yüzde kullanılan bu sprey, pudramsı yapısıyla yüzünüzde göremediğiniz tüyleri belirgin hale getiriyor. Böylece siz de yüzünüzdeki şeftali tüylerinizi bile rahatlıkla alabiliyorsunuz (!)

Tüy belirginleştirici spreyi deneyimleyen yabancı bir influencer "boynumdaki tüyleri daha önce hiç görmemiştim" diyerek bu ürünü tanıtıyor.

Tüy belirginleştirici spreyi deneyimleyen yabancı bir influencer "boynumdaki tüyleri daha önce hiç görmemiştim" diyerek bu ürünü tanıtıyor.

Yüzündeki tüyleri daha önceleri sürdüğü yağın ardından tıraşladığını belirten kadın, yağın özellikle sivilce yapan kişilerde kullanıma uygun olmadığını söylüyor. Tabii 'bir daha asla yağ kullanmayacağım' diyerek başlıyor ürünü övmeye.

İlgili paylaşım bu şekilde;

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Peki bu ürün sosyal medyada nasıl karşılık buldu?

Peki bu ürün sosyal medyada nasıl karşılık buldu?
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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Tüy belirginleştirici sprey, kullanışlı mı yoksa bütün bunlar bir oyun mu?

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