Yüzdeki Görünmeyen Tüyleri Alabilmek İçin Üretilen Ürün "Bu Kadarına Gerek Var mıydı?" Dedirtti!

Son zamanlarda özellikle güzellik sektöründe yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medya fenomenlerinin cilt bakımı ve güzellik sektörüne el atmasıyla her geçen gün yeni bir ürün viral oluyor. Bu kez de yüzdeki görünmeyen tüyleri bile almanıza yardımcı bir ürün çıktı.

Kadınların yüzünde görünmeyen 'şeftali tüylerini' bile almalarına yarayan bu ürün, sosyal medyada ise tartışma yarattı.