Yüzdeki Görünmeyen Tüyleri Alabilmek İçin Üretilen Ürün "Bu Kadarına Gerek Var mıydı?" Dedirtti!
Yüzdeki Görünmeyen Tüyleri Alabilmek İçin Üretilen Ürün "Bu Kadarına Gerek Var mıydı?" Dedirtti!
Son zamanlarda özellikle güzellik sektöründe yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medya fenomenlerinin cilt bakımı ve güzellik sektörüne el atmasıyla her geçen gün yeni bir ürün viral oluyor. Bu kez de yüzdeki görünmeyen tüyleri bile almanıza yardımcı bir ürün çıktı.
Kadınların yüzünde görünmeyen 'şeftali tüylerini' bile almalarına yarayan bu ürün, sosyal medyada ise tartışma yarattı.
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Sosyal medya fenomenlerinin etkilerinin moda ve güzellik sektöründe belirleyici olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Gelin görün ki son yıllarda onlarca kozmetik ve bakım ürünü girdi hayatımıza. Serumlar, tonikler, gece kremleri, gündüz kremleri, body scrublar...
Vücudunuzdaki 'görünmeyen tüyleri' belirgin hale getiren "tüy belirginleştirici sprey" çıktı piyasaya.
Tüy belirginleştirici spreyi deneyimleyen yabancı bir influencer "boynumdaki tüyleri daha önce hiç görmemiştim" diyerek bu ürünü tanıtıyor.
İlgili paylaşım bu şekilde;
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Peki bu ürün sosyal medyada nasıl karşılık buldu?
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