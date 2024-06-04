Film Gibi Olay: Öldüğü Söylenen Yaşlı Kadının Cenazesinde Yaşadığı Fark Edildi

2020 yılında ABD'de genç bir kızın öldüğü düşünülmüş ve morga kaldırılmıştı. Genç kızın daha sonra yaşadığı fark edilmişti.

Aynı zamanda 2018 yılında Güney Afrika'da araba kazası geçiren bir kadının olay yerinde öldüğü belirtilmişti. Kadının cenaze işlemleri sırasında ise yaşadığı fark edilmişti.