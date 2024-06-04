Film Gibi Olay: Öldüğü Söylenen Yaşlı Kadının Cenazesinde Yaşadığı Fark Edildi
Film Gibi Olay: Öldüğü Söylenen Yaşlı Kadının Cenazesinde Yaşadığı Fark Edildi
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ABD'nin Nebraska eyaletindeki Lincoln kentinde yaşayan 74 yaşındaki Constance Glantz'ın yaşadığı huzurevinde öldüğü aktarıldı.
Öldüğü söylenen kadının cenaze evindeki işlemleri sürerken aslında ölmediği, nefes aldığı fark edildi.
Kadın ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırılırken cenaze görevlisi "31 yıldır bu işi yapıyorum, daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım" ifadelerini kullandı.
Huzurevi çalışanlarının herhangi bir yasa dışı hareketi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak daha önce dünyada benzer vakaların yaşandığı da aktarılıyor.
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