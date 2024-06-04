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Film Gibi Olay: Öldüğü Söylenen Yaşlı Kadının Cenazesinde Yaşadığı Fark Edildi

Film Gibi Olay: Öldüğü Söylenen Yaşlı Kadının Cenazesinde Yaşadığı Fark Edildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.06.2024 - 21:30

ABD'de filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Kaldığı huzurevinde öldüğü söylenen kadının cenaze işlemlerine başlandı. Fakat kadının, cenaze işlemleri sırasında hayatta olduğu fark edildi!

Kaynak: BBC

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ABD'nin Nebraska eyaletindeki Lincoln kentinde yaşayan 74 yaşındaki Constance Glantz'ın yaşadığı huzurevinde öldüğü aktarıldı.

ABD'nin Nebraska eyaletindeki Lincoln kentinde yaşayan 74 yaşındaki Constance Glantz'ın yaşadığı huzurevinde öldüğü aktarıldı.

BBC'nin aktardığı habere göre, 74 yaşındaki kadının öldüğü bildirildikten sonra cenaze işlemlerine de başlandı. Fakat olaylar hiç de beklendiği gibi ilerlemedi.

Öldüğü söylenen kadının cenaze evindeki işlemleri sürerken aslında ölmediği, nefes aldığı fark edildi.

Öldüğü söylenen kadının cenaze evindeki işlemleri sürerken aslında ölmediği, nefes aldığı fark edildi.

Cenaze işlemlerine başlayan bir görevli, 74 yaşındaki kadının hala nefes aldığını fark etti. Görevli, daha sonra kadına kalp masajı yapmaya başladı.

 Yaklaşık 2 saat önce öldüğü bildirilen kadın, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kadın ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırılırken cenaze görevlisi "31 yıldır bu işi yapıyorum, daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım" ifadelerini kullandı.

Kadın ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırılırken cenaze görevlisi "31 yıldır bu işi yapıyorum, daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım" ifadelerini kullandı.

Cenaze görevlisinin açıklamalarına göre, Constance Glantz geçtiğimiz hafta doktor tarafından muayene edilmişti. Glantz'ın ölüm belgesini imzalayan doktor ise bu muayenenin ardından ölümüne dair şüphe etmemişti.

Huzurevi çalışanlarının herhangi bir yasa dışı hareketi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak daha önce dünyada benzer vakaların yaşandığı da aktarılıyor.

Huzurevi çalışanlarının herhangi bir yasa dışı hareketi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak daha önce dünyada benzer vakaların yaşandığı da aktarılıyor.

2020 yılında ABD'de genç bir kızın öldüğü düşünülmüş ve morga kaldırılmıştı. Genç kızın daha sonra yaşadığı fark edilmişti.

Aynı zamanda 2018 yılında Güney Afrika'da araba kazası geçiren bir kadının olay yerinde öldüğü belirtilmişti. Kadının cenaze işlemleri sırasında ise yaşadığı fark edilmişti.

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