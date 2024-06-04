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Sendromlu Çocuğunu Aldırdığı İçin Kötü Yorumlar Alan Anneye Destek Sosyal Medyadan Geldi

Sendromlu Çocuğunu Aldırdığı İçin Kötü Yorumlar Alan Anneye Destek Sosyal Medyadan Geldi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.06.2024 - 18:46

Kürtaj tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir tartışma konusu. İşin ekonomik, dini, ahlaki ve sağlıksal pek çok boyutu olduğu için yıllardır gündemden düşmüyor. Şevvalog isimli bir kullanıcı da Edwards Sendromu teşhisi konan bebeğini aldırmak zorunda kaldı ancak kötü yorumlardan da kaçamadı.

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Yıllardır bebek beklediğini belirten kadın bu durumun ne kadar acı verici olduğunu anlattı.

Yıllardır bebek beklediğini belirten kadın bu durumun ne kadar acı verici olduğunu anlattı.

Kendisine destek mesajları gelse de pek çok yargılayıcı mesaj da aldı.

Kendisine destek mesajları gelse de pek çok yargılayıcı mesaj da aldı.

Bu video Twitter'da pek çok kişinin dikkatini çekmiş olacak ki acılı anneye destek mesajları yağdı.

Bu video Twitter'da pek çok kişinin dikkatini çekmiş olacak ki acılı anneye destek mesajları yağdı.

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