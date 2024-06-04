Sendromlu Çocuğunu Aldırdığı İçin Kötü Yorumlar Alan Anneye Destek Sosyal Medyadan Geldi

Kürtaj tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir tartışma konusu. İşin ekonomik, dini, ahlaki ve sağlıksal pek çok boyutu olduğu için yıllardır gündemden düşmüyor. Şevvalog isimli bir kullanıcı da Edwards Sendromu teşhisi konan bebeğini aldırmak zorunda kaldı ancak kötü yorumlardan da kaçamadı.