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Viral Olan Sarıyer Sahilindeki Yapının Gizemi Çözüldü

Viral Olan Sarıyer Sahilindeki Yapının Gizemi Çözüldü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.06.2024 - 15:10

İstanbul gibi tarihi bir şehirde pek çok farklı ve tarihi yapı gözümüzden kaçabiliyor. Önünden geçtiğimiz pek çok yapının farklı amaçları veya hikayeleri olabiliyor. Bunların biri de Twitter'da viral oldu. Hem mizah yapıldı hem de bilgilendik.

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Paylaşım şöyle... Denizin ortasındaki bu terkedilmiş yapı pek çok kişinin dikkatini çekmiştir ama dikkatleri yeni çekti.

Paylaşım şöyle... Denizin ortasındaki bu terkedilmiş yapı pek çok kişinin dikkatini çekmiştir ama dikkatleri yeni çekti.
twitter.com

Tabii tahminler de geldi.

Tabii tahminler de geldi.
twitter.com

Modaya uygun şakalar yapıldı.

Modaya uygun şakalar yapıldı.
twitter.com

Benzetmeler geldi.

Benzetmeler geldi.
twitter.com

Göndermeler de yapıldı.

Göndermeler de yapıldı.
twitter.com
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🤔

🤔
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu da değil.

Bu da değil.
twitter.com

Yapı Rusya Başkonsolosluğu'na ait. Zaten Tarabya Sahili'ndeki görkemli binanın önünde konuşlanmış durumda.

Yapı Rusya Başkonsolosluğu'na ait. Zaten Tarabya Sahili'ndeki görkemli binanın önünde konuşlanmış durumda.

Yapı Osmanlı'dan beri İstanbul'da pek çok sahilde kullanılan bir deniz hamamı. Kadınlar ve çocukların giyinip soyunabildiği bir nevi kabin.

Yapı Osmanlı'dan beri İstanbul'da pek çok sahilde kullanılan bir deniz hamamı. Kadınlar ve çocukların giyinip soyunabildiği bir nevi kabin.
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Ancak bu deniz hamamları sadece Tarabya'ya has değil. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bile değinilen deniz hamamlarının 60'tan fazla inşa edildiği tahmin ediliyor.

Ancak bu deniz hamamları sadece Tarabya'ya has değil. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bile değinilen deniz hamamlarının 60'tan fazla inşa edildiği tahmin ediliyor.
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