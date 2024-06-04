Viral Olan Sarıyer Sahilindeki Yapının Gizemi Çözüldü
Viral Olan Sarıyer Sahilindeki Yapının Gizemi Çözüldü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Paylaşım şöyle... Denizin ortasındaki bu terkedilmiş yapı pek çok kişinin dikkatini çekmiştir ama dikkatleri yeni çekti.
Tabii tahminler de geldi.
Modaya uygun şakalar yapıldı.
Benzetmeler geldi.
Göndermeler de yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
🤔
👇
Bu da değil.
Yapı Rusya Başkonsolosluğu'na ait. Zaten Tarabya Sahili'ndeki görkemli binanın önünde konuşlanmış durumda.
Yapı Osmanlı'dan beri İstanbul'da pek çok sahilde kullanılan bir deniz hamamı. Kadınlar ve çocukların giyinip soyunabildiği bir nevi kabin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ancak bu deniz hamamları sadece Tarabya'ya has değil. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bile değinilen deniz hamamlarının 60'tan fazla inşa edildiği tahmin ediliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın