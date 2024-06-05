Meşhur Bayrak Asan Dayının Çocuk Versiyonu! 4 Yaşındaki Toprak'ın Bayrak Sevdası Dillere Destan

Toprak'ın bayraklarla ilgili söylediği sözler ise şu şekilde:

'Türk bayraklarını çok seviyorum. Bayraklarımız önemli, çok güzel olduğu için seviyorum. Bayram geldiği zaman balkona bayrak asıyoruz. Ben hep Türk bayraklarının yanında fotoğraf çekiliyorum. En çok Türk bayraklı kıyafetlerimi seviyorum. Anıtkabir'de çok büyük bir Türk bayrağı vardı. Şehitlikte bayraklara bakıp dua ederek amin yaptık'