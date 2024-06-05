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Meşhur Bayrak Asan Dayının Çocuk Versiyonu! 4 Yaşındaki Toprak'ın Bayrak Sevdası Dillere Destan

Meşhur Bayrak Asan Dayının Çocuk Versiyonu! 4 Yaşındaki Toprak'ın Bayrak Sevdası Dillere Destan

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.06.2024 - 12:06

Trabzon'da yaşayan 4 yaşındaki Toprak Tütün'ün Türk bayrağı sevgisi dikkat çekiyor. Türk bayrağı görünce heyecanlanan Toprak'ın odası kırmızı beyaz bayrağımızla dolup taşmış durumda!

Kaynak: Sözcü

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Meşhur bayrak asan dayıyı görmeyen yoktur!

Meşhur bayrak asan dayıyı görmeyen yoktur!

Balkona astığı bayrakla internet fenomeni olan Salih Tahtalıoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılında efsane anı yeniden canlandırdı. Ülkemizin bayrağa olan sevdasının da bir özeti gibi kendisi.

Şimdi ise bayrak asan dayının 4 yaşındaki versiyonu var karşımızda.

Şimdi ise bayrak asan dayının 4 yaşındaki versiyonu var karşımızda.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Trabzon'da yaşayan Toprak Tütün, nerede bir Türk bayrağı görse heyecanlanıyor. Aldığı çeşit çeşit bayrağı ise odasında sergiliyor.

Sahibinden izin alarak biriktirdiği Türk bayraklarını odasında sergileyen minik Toprak'ın koleksiyonu oldukça büyük.

Sahibinden izin alarak biriktirdiği Türk bayraklarını odasında sergileyen minik Toprak'ın koleksiyonu oldukça büyük.

Öyle ki Toprak'ın oyun oynarken bile elindeki bayrağı bırakmaması dikkat çekiyor.

Toprak, ayrıca ailesinin yardımıyla gördüğü yırtık bayrakları da onarıyor.

Toprak, ayrıca ailesinin yardımıyla gördüğü yırtık bayrakları da onarıyor.

Toprak'ın bayraklarla ilgili söylediği sözler ise şu şekilde:

'Türk bayraklarını çok seviyorum. Bayraklarımız önemli, çok güzel olduğu için seviyorum. Bayram geldiği zaman balkona bayrak asıyoruz. Ben hep Türk bayraklarının yanında fotoğraf çekiliyorum. En çok Türk bayraklı kıyafetlerimi seviyorum. Anıtkabir'de çok büyük bir Türk bayrağı vardı. Şehitlikte bayraklara bakıp dua ederek amin yaptık'

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