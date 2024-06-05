Meşhur Bayrak Asan Dayının Çocuk Versiyonu! 4 Yaşındaki Toprak'ın Bayrak Sevdası Dillere Destan
Meşhur Bayrak Asan Dayının Çocuk Versiyonu! 4 Yaşındaki Toprak'ın Bayrak Sevdası Dillere Destan
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Meşhur bayrak asan dayıyı görmeyen yoktur!
Şimdi ise bayrak asan dayının 4 yaşındaki versiyonu var karşımızda.
Sahibinden izin alarak biriktirdiği Türk bayraklarını odasında sergileyen minik Toprak'ın koleksiyonu oldukça büyük.
Toprak, ayrıca ailesinin yardımıyla gördüğü yırtık bayrakları da onarıyor.
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Ağaç yaşken eğilir.. Yerimm❤️🇹🇷
Maşallah maşallah Yiğidme... Allah maile sağlıklı sıhhatli uzun ömürler versin.