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Gürcistan’dan Kalkan Uçak Rize’de Denize Acil İniş Yaptı

Gürcistan’dan Kalkan Uçak Rize’de Denize Acil İniş Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.09.2026 - 14:19 Son Güncelleme: 09.09.2026 - 14:32
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Gürcistan'ın Batum kentinden kalkış yapan iki kişilik hafif spor uçak, Rize'nin Pazar ilçesi açıklarında Karadeniz'e acil iniş yaptı. Olay yerine hızla intikal eden ekipler tarafından sudan çıkarılan iki Belçika vatandaşı acil olarak hastaneye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Rize’de denize acil iniş yapan uçakta bulunan 2 şahıs kurtarılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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Gürcistan'ın Batum kentinden havalanan 2 kişilik bir uçak Rize'nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Gürcistan'ın Batum kentinden havalandığı öğrenilen Aerospool WT-9 Dynamic tipi iki kişilik hafif spor uçak, bugün öğle saatlerinde Rize'nin Pazar ilçesi Melyat mevkii açıklarında denize acil iniş yaptı. Uçakta bulunan Belçika vatandaşı olduğu öğrenilen 2 kişinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uçaktan alınarak sahile çıkarıldığı ve çağrılan ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Belçika vatandaşı Christian Peiffer ve Vleselarer Verner'in sağlık durumları ile ilgili ise açıklama yapılmadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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