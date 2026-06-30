Gurbetçilere Askerlik Muafiyeti Geliyor
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Yurt dışında yaşayıp bulundukları ülkelerde askerlik vazifesini tamamlayan Türk vatandaşları için yeni bir yasal düzenleme yolda. Meclis gündemine gelmesi beklenen teklifle, yaklaşık 400 bin gurbetçinin Türkiye'deki zorunlu askerlik yükümlülüğünden muaf tutulması ve yaşanan mağduriyetlerin tamamen giderilmesi planlanıyor.
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AK Parti, sınır ötesinde yaşayan yüz binlerce Türk vatandaşının askerlik sorununu kökten çözecek önemli bir kanun teklifini Meclis başkanlığına sunmaya hazırlanıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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