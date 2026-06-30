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Gurbetçilere Askerlik Muafiyeti Geliyor

Gurbetçilere Askerlik Muafiyeti Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.06.2026 - 14:48
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Yurt dışında yaşayıp bulundukları ülkelerde askerlik vazifesini tamamlayan Türk vatandaşları için yeni bir yasal düzenleme yolda. Meclis gündemine gelmesi beklenen teklifle, yaklaşık 400 bin gurbetçinin Türkiye'deki zorunlu askerlik yükümlülüğünden muaf tutulması ve yaşanan mağduriyetlerin tamamen giderilmesi planlanıyor.

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AK Parti, sınır ötesinde yaşayan yüz binlerce Türk vatandaşının askerlik sorununu kökten çözecek önemli bir kanun teklifini Meclis başkanlığına sunmaya hazırlanıyor.

AK Parti, sınır ötesinde yaşayan yüz binlerce Türk vatandaşının askerlik sorununu kökten çözecek önemli bir kanun teklifini Meclis başkanlığına sunmaya hazırlanıyor.

Hazırlanan yeni yasa tasarısına göre, ikamet ettikleri ülkelerin ordularında askerlik hizmetini yerine getirmiş olan Türk vatandaşları, Türkiye'de yeniden zorunlu askerlik yapmak zorunda kalmayacak. Doğrudan muafiyet hakkı tanıyacak olan bu tarihi adım, özellikle gurbetçi gençlerin yıllardır karşılaştığı hukuki ve bürokratik engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Yaklaşık 400 bin vatandaşı doğrudan etkilemesi beklenen bu düzenlemede, hangi ülkelerde yapılan askerlik hizmetinin Türkiye'de geçerli sayılacağı konusu da netlik kazandı. Yeni yönetmelikle birlikte, muafiyet kapsamına alınacak ülkeleri tek tek belirleme ve onaylama yetkisi tamamen Milli Savunma Bakanı’na devredilecek. Böylece bakanlık, ülkeler arası askeri anlaşmaları ve uygulamaları gözeterek esnek bir takvim yürütebilecek.

Mevcut yasal mevzuata göre, yaşadıkları ülkede üniforma giyip vatani görevini bitiren Türk vatandaşları, Türkiye’deki yükümlülüklerini tamamlamadıkları takdirde resmi kayıtlarda 'asker kaçağı' ya da 'bakaya' olarak görünüyordu. Bu durum, gurbetçilerin Türkiye'ye seyahatlerinde ya da konsolosluk işlemlerinde ciddi sıkıntılar yaşamalarına yol açıyordu. Vatandaşlar şu ana kadar bu yükümlülükten ancak konsolosluklar aracılığıyla dövizle askerlik ödemesi yaparak kurtulabiliyordu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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