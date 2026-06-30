Gurbetçilere Askerlik Muafiyeti Geliyor

Hazırlanan yeni yasa tasarısına göre, ikamet ettikleri ülkelerin ordularında askerlik hizmetini yerine getirmiş olan Türk vatandaşları, Türkiye'de yeniden zorunlu askerlik yapmak zorunda kalmayacak. Doğrudan muafiyet hakkı tanıyacak olan bu tarihi adım, özellikle gurbetçi gençlerin yıllardır karşılaştığı hukuki ve bürokratik engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Yaklaşık 400 bin vatandaşı doğrudan etkilemesi beklenen bu düzenlemede, hangi ülkelerde yapılan askerlik hizmetinin Türkiye'de geçerli sayılacağı konusu da netlik kazandı. Yeni yönetmelikle birlikte, muafiyet kapsamına alınacak ülkeleri tek tek belirleme ve onaylama yetkisi tamamen Milli Savunma Bakanı’na devredilecek. Böylece bakanlık, ülkeler arası askeri anlaşmaları ve uygulamaları gözeterek esnek bir takvim yürütebilecek.

Mevcut yasal mevzuata göre, yaşadıkları ülkede üniforma giyip vatani görevini bitiren Türk vatandaşları, Türkiye’deki yükümlülüklerini tamamlamadıkları takdirde resmi kayıtlarda 'asker kaçağı' ya da 'bakaya' olarak görünüyordu. Bu durum, gurbetçilerin Türkiye'ye seyahatlerinde ya da konsolosluk işlemlerinde ciddi sıkıntılar yaşamalarına yol açıyordu. Vatandaşlar şu ana kadar bu yükümlülükten ancak konsolosluklar aracılığıyla dövizle askerlik ödemesi yaparak kurtulabiliyordu.