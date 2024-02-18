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Güpegündüz Korku Dolu Anlar Yaşayan Fenomenin O Anları Kadınları İsyan Ettirdi

Güpegündüz Korku Dolu Anlar Yaşayan Fenomenin O Anları Kadınları İsyan Ettirdi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 13:03

Zeynep Sürmeli, veya daha iyi bildiğimiz haliyle Zeybik bir video çekimi esnasında yanına yaklaşan adamın soruları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi! Fenomenin yaşadıklarını ise yine en iyi kadınlar anladı.

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Sosyal medyayla biraz haşır neşirseniz Zeybik'i tanıyor olabilirsiniz.

Sosyal medyayla biraz haşır neşirseniz Zeybik'i tanıyor olabilirsiniz.

Kendisi TikTok ve Instagram gibi mecralar için farklı temalarda, geniş bir yelpazede içerikler üretirken aynı zamanda bir YouTube kanalına da sahip.

Kendisi son videosu için kamera karşısındayken yanına gelen bir adamla yaşadığı o anları böyle paylaştı.

Fenomen o anları Instagram hesabından paylaştıktan sonra konuyu tiye alan bu paylaşımı yaptı. 👇

Fenomen o anları Instagram hesabından paylaştıktan sonra konuyu tiye alan bu paylaşımı yaptı. 👇

Fakat Twitter ahalisi durum karşısında pek de sakin kalamadı!

Fakat Twitter ahalisi durum karşısında pek de sakin kalamadı!
twitter.com

Zeybik'in yaşadıklarına benzer şeyleri hayatları boyunca yaşamak zorunda kalmış kadınlar durumun neden taciz olduğunu sabırla anlatmaya çalıştılar.

Zeybik'in yaşadıklarına benzer şeyleri hayatları boyunca yaşamak zorunda kalmış kadınlar durumun neden taciz olduğunu sabırla anlatmaya çalıştılar.
twitter.com
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Ve yaşadıkları benzer durumları anlattılar.

Ve yaşadıkları benzer durumları anlattılar.
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com

Fakat kadınların tüm anlattıklarına karşın bazı kullanıcılar durumun bizler için neden tetikleyici olduğunu anlamamakta ısrarcıydı.

Fakat kadınların tüm anlattıklarına karşın bazı kullanıcılar durumun bizler için neden tetikleyici olduğunu anlamamakta ısrarcıydı.

Yorumlara ise çileden çıkmamak elde değil.

Yorumlara ise çileden çıkmamak elde değil.
twitter.com
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🤦♀️

🤦♀️

Durum esasen bundan ileri geliyor.

Durum esasen bundan ileri geliyor.
twitter.com

Peki siz hem anlatılanlar...

Peki siz hem anlatılanlar...
twitter.com

Hem de olay hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hem de olay hakkında ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Buyurun yorumlar tartışalım.

Buyurun yorumlar tartışalım.
twitter.com

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Sena ÖZTÜRK

Adam şansını denemiş yani