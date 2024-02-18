Güpegündüz Korku Dolu Anlar Yaşayan Fenomenin O Anları Kadınları İsyan Ettirdi
Güpegündüz Korku Dolu Anlar Yaşayan Fenomenin O Anları Kadınları İsyan Ettirdi
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Sosyal medyayla biraz haşır neşirseniz Zeybik'i tanıyor olabilirsiniz.
Kendisi son videosu için kamera karşısındayken yanına gelen bir adamla yaşadığı o anları böyle paylaştı.
Fenomen o anları Instagram hesabından paylaştıktan sonra konuyu tiye alan bu paylaşımı yaptı. 👇
Fakat Twitter ahalisi durum karşısında pek de sakin kalamadı!
Zeybik'in yaşadıklarına benzer şeyleri hayatları boyunca yaşamak zorunda kalmış kadınlar durumun neden taciz olduğunu sabırla anlatmaya çalıştılar.
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Ve yaşadıkları benzer durumları anlattılar.
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Fakat kadınların tüm anlattıklarına karşın bazı kullanıcılar durumun bizler için neden tetikleyici olduğunu anlamamakta ısrarcıydı.
Yorumlara ise çileden çıkmamak elde değil.
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🤦♀️
Durum esasen bundan ileri geliyor.
Peki siz hem anlatılanlar...
Hem de olay hakkında ne düşünüyorsunuz?
Buyurun yorumlar tartışalım.
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Adam şansını denemiş yani