Metrobüste Taciz Anları Kameraya Alındı: Kadın Yolcunun Arkasına Geçti, Dakikalarca Taciz Etti!
Metrobüste Taciz Anları Kameraya Alındı: Kadın Yolcunun Arkasına Geçti, Dakikalarca Taciz Etti!
İstanbul’da metrobüste çekilen iğrenç görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kalabalık olmayan bir metrobüste bir kadın yolcunun arkasına geçen şahıs, kadını dakikalarca taciz etti. Yaşanan olay başka bir yolcu tarafından da cep telefonu ile kayda alındı.
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İstanbul'da bir metrobüste çekilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.
Gündüz çekilen görüntülerde bir şahıs, kadın yolcunun arkasına geçerek dakikalarca elle tacizde bulundu. Yaşananlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
İşte anbean kaydedilen o anlar...
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