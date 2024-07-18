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Günün Prime Day Fırsatı: Philips EP5447/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi İndirimde!
Günün Prime Day Fırsatı: Philips EP5447/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi İndirimde!
Son zamanların en çok tercih edilen Airfryer'larından biri Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi harika kahve deneyimleri yaşamanızı sağlıyor. Kahve çeşitleriyle mutfağınızın yıldızı olacak Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi, şimdi Amazon Prime Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.
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Bu içerik 18.06.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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En çok tercih edilen kahve makineleri arasında ilk sıralarda yer alan Philips Ep5447/90, birbirinden lezzetli 12 aromatik kahve seçeneği sunuyor.
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Kullanımı kolay sezgisel ekranı ile taze çekirdeğinizin yoğunluğunu dilediğiniz şekilde ayarlayabilir ve o muhteşem kahvenin tadına varabilirsiniz.
Her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema için 12 adımlı öğütücü seviyeleriyle lezzeti damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.
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