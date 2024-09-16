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Günün Fırsatı: Jumbo Procook Düdüklü Tencere Seti İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Jumbo Procook Düdüklü Tencere Seti İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
16.09.2024 - 14:44

Son zamanların en çok tercih edilen düdüklü tencere markalarından biri Jumbo, Procook Düdüklü Tencere Seti ile son zamanların en iyi düdüklü tencere markalarının arasına girdi. Hızla pişirdiği leziz yemeklerle mutfağınızın yıldızı olacak Jumbo Procook Düdüklü Tencere Seti, şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

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Bu içerik 16.09.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Birinci sınıf 304 paslanmaz çelik gövde ve kapağı ile ısıya ve çizilmelere karşı dayanıklı.

Birinci sınıf 304 paslanmaz çelik gövde ve kapağı ile ısıya ve çizilmelere karşı dayanıklı.

Tabanında ise 430 paslanmaz çelik kullanılmaktadır.

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Kelepçeli ürünlere göre daha güvenli olan yan sapı ile bu 6 ve 4 litrelik çelik tencere ve düdüklü setini korkmadan rahatlıkla kullanacaksınız.

Kelepçeli ürünlere göre daha güvenli olan yan sapı ile bu 6 ve 4 litrelik çelik tencere ve düdüklü setini korkmadan rahatlıkla kullanacaksınız.

Jumbo Procook Düdüklü Tencere Seti indiriminden yararlanmak için buraya tıklayın.

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Fissler marka düdüklü tencereler burada.

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Farklı modelleri burada da mevcut.

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