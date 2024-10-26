Günün Fırsatı: HP ProOne 440 G9 All In One Bilgisayar İndirimde!
Günün Fırsatı: HP ProOne 440 G9 All In One Bilgisayar İndirimde!
Güçlü donanımı ve şık tasarımıyla HP ProOne 440 G9 All-in-One Bilgisayar, hem iş hem de günlük kullanım için mükemmel bir seçim. Intel i7 işlemci, 32GB RAM ve geniş 23.8 inç Full HD ekranıyla verimli ve hızlı bir deneyim sunuyor. Bu şık cihaz şimdi indirimde!
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Güçlü Intel i7-13700T işlemcisi ile HP ProOne 440 G9, zorlu işlerinizi hızla tamamlayacak işlem gücüne sahip. 32GB RAM ise çoklu görevlerinizde yüksek performans sunarak, akıcı ve kesintisiz bir çalışma deneyimi sağlıyor.
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512GB SSD depolama alanı sayesinde dosyalarınızı hızla erişilebilir tutarken, geniş bir arşivleme imkânı sunuyor. Windows 11 Pro işletim sistemi ile kullanım kolaylığı ve güvenlik avantajları sunan bu cihaz, profesyonel iş ihtiyaçlarınız için ideal.
23.8 inç Full HD ekranı, kristal netliğinde görüntü kalitesi sunarak iş ve eğlenceyi buluşturuyor. Hepsi bir arada yapısı ve şık tasarımı ile masanızda estetik bir görünüm sunan HP ProOne 440 G9, şimdi indirimde!
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