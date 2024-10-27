Günün Fırsatı: Asus ZenBook Touch W11H Dizüstü Bilgisayar İndirimde!

Hafif ve şık tasarımıyla dikkat çeken Asus ZenBook UM3402YA, güçlü Ryzen5 7530U işlemcisi ve 14 inç WQXGA+ dokunmatik ekranıyla iş ve eğlencenizi bir arada sunuyor. 8GB RAM ve 256GB SSD ile hızlı bir performans sağlayan bu dizüstü bilgisayar, taşınabilirlik ve performansı bir araya getiriyor. Şimdi indirimde, fırsatı kaçırmayın!

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