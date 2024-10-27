Günün Fırsatı: Asus ZenBook Touch W11H Dizüstü Bilgisayar İndirimde!
Günün Fırsatı: Asus ZenBook Touch W11H Dizüstü Bilgisayar İndirimde!
Hafif ve şık tasarımıyla dikkat çeken Asus ZenBook UM3402YA, güçlü Ryzen5 7530U işlemcisi ve 14 inç WQXGA+ dokunmatik ekranıyla iş ve eğlencenizi bir arada sunuyor. 8GB RAM ve 256GB SSD ile hızlı bir performans sağlayan bu dizüstü bilgisayar, taşınabilirlik ve performansı bir araya getiriyor. Şimdi indirimde, fırsatı kaçırmayın!
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Bu içerik 27.10.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Asus ZenBook UM3402YA, güçlü Ryzen5 7530U işlemcisi ile çoklu görevleri hızla yapabilmenizi sağlıyor, performans kaygısını ortadan kaldırıyor. 8GB RAM ile en zorlu uygulamalarda bile yüksek verim sunarak günlük işlerinizi akıcı ve hızlı bir şekilde yönetmenize olanak tanıyor.
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14 inç WQXGA+ dokunmatik ekranıyla parlak, net ve ayrıntılı bir görsel deneyim sunarken, içerikleri parmaklarınızla zahmetsizce kontrol edebilirsiniz. 256GB SSD ise hızlı açılış süreleri ve geniş depolama imkanı sunarak verilerinizi güvenle saklamanıza yardımcı oluyor.
ZenBook serisinin ince ve hafif tasarımı, taşınabilirliği üst düzeye çıkararak her an yanınızda olmasını kolaylaştırıyor. Windows 11 Home işletim sistemi ise kullanıcı dostu arayüzü ve güvenlik avantajları ile bilgisayar deneyiminizi yeni bir boyuta taşıyor.
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