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Günümüzde Toplumdan Kesinlikle Gizli Tutulan 12 Şoke Edici Madde

Günümüzde Toplumdan Kesinlikle Gizli Tutulan 12 Şoke Edici Madde

Aden
Aden - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 17:01

Yaşamda birçok sırrın olduğu ve özellikle devletlerin ve büyük şirketlerin normal insanlardan sır sakladığını biliyoruz. Peki, bu sırlar neler olabilir? Bugün, toplumdan gizleniyor olma olasılığı çok yüksek olan 14 maddeye bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Geri dönüşüm adına toplanan ürünlerin ne kadarının atıldığını hiç bilmiyoruz."

1. "Geri dönüşüm adına toplanan ürünlerin ne kadarının atıldığını hiç bilmiyoruz."

2. "Ultra zenginler tarafından saklanan hayal edemeyeceğimiz kadar zenginlikler."

2. "Ultra zenginler tarafından saklanan hayal edemeyeceğimiz kadar zenginlikler."

'Eminim birçok kişi bizi bildiğimizden çok daha zengin!'

3. "Vatikan Arşivi'nde saklanan gizli bilgilerin neler olduğunu çok merak ediyorum."

3. "Vatikan Arşivi'nde saklanan gizli bilgilerin neler olduğunu çok merak ediyorum."

'Acaba saklanma sebepleri neydi...'

4. "Yetki sahibi olsalar bile sadece aklına geldikleri gibi yapan kalifiye olmayan insan sayısına inanamazsınız!"

5. "Stok fiyatlarını etkilememeleri için hackerler tarafından çalınan paralarını saklayan şirket sayısı..."

5. "Stok fiyatlarını etkilememeleri için hackerler tarafından çalınan paralarını saklayan şirket sayısı..."
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6. "Politikada dönen rüşvet ve gizli anlaşmaların sayısı."

6. "Politikada dönen rüşvet ve gizli anlaşmaların sayısı."

7. "Eğitim sektöründe olmadığınız sürece eğitim sisteminin ne kadar kötü bir halde olduğunu bilemezsiniz."

7. "Eğitim sektöründe olmadığınız sürece eğitim sisteminin ne kadar kötü bir halde olduğunu bilemezsiniz."

'Okumayı bilmeyen çocuklar liseden mezun oluyor...'

8. "Sağlık sisteminin çökmeye ne kadar yakın olduğunu tahmin bile edemezsiniz."

8. "Sağlık sisteminin çökmeye ne kadar yakın olduğunu tahmin bile edemezsiniz."

'Bütün dünya olarak ucu ucuna ayakta duruyoruz bence.'

9. "Bizim sahip olduğumuz yapay zeka seviyesini düşünürsek şirketlerin sakladığı yapay zekayı tahmin bile etmek istemiyorum..."

9. "Bizim sahip olduğumuz yapay zeka seviyesini düşünürsek şirketlerin sakladığı yapay zekayı tahmin bile etmek istemiyorum..."

10. "Denizlerin gerçekte ne kadar kirli olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok."

10. "Denizlerin gerçekte ne kadar kirli olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok."

'Deniz ürünü yemeye korkar oldum.'

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11. "Ordunun elindeki silah teknolojisinin bizim bildiğimizden katlarca ileride olduğundan eminim."

11. "Ordunun elindeki silah teknolojisinin bizim bildiğimizden katlarca ileride olduğundan eminim."

12. "Restoranlarda sadece mikrodalga fırına koyulan ürün sayısı."

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