Günümüzde Toplumdan Kesinlikle Gizli Tutulan 12 Şoke Edici Madde
Günümüzde Toplumdan Kesinlikle Gizli Tutulan 12 Şoke Edici Madde
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Yaşamda birçok sırrın olduğu ve özellikle devletlerin ve büyük şirketlerin normal insanlardan sır sakladığını biliyoruz. Peki, bu sırlar neler olabilir? Bugün, toplumdan gizleniyor olma olasılığı çok yüksek olan 14 maddeye bakacağız.
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1. "Geri dönüşüm adına toplanan ürünlerin ne kadarının atıldığını hiç bilmiyoruz."
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2. "Ultra zenginler tarafından saklanan hayal edemeyeceğimiz kadar zenginlikler."
3. "Vatikan Arşivi'nde saklanan gizli bilgilerin neler olduğunu çok merak ediyorum."
4. "Yetki sahibi olsalar bile sadece aklına geldikleri gibi yapan kalifiye olmayan insan sayısına inanamazsınız!"
5. "Stok fiyatlarını etkilememeleri için hackerler tarafından çalınan paralarını saklayan şirket sayısı..."
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6. "Politikada dönen rüşvet ve gizli anlaşmaların sayısı."
7. "Eğitim sektöründe olmadığınız sürece eğitim sisteminin ne kadar kötü bir halde olduğunu bilemezsiniz."
8. "Sağlık sisteminin çökmeye ne kadar yakın olduğunu tahmin bile edemezsiniz."
9. "Bizim sahip olduğumuz yapay zeka seviyesini düşünürsek şirketlerin sakladığı yapay zekayı tahmin bile etmek istemiyorum..."
10. "Denizlerin gerçekte ne kadar kirli olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok."
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11. "Ordunun elindeki silah teknolojisinin bizim bildiğimizden katlarca ileride olduğundan eminim."
12. "Restoranlarda sadece mikrodalga fırına koyulan ürün sayısı."
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