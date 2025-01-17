onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Günlük Hayatta Huzurunuzu Kaçıracak İnsan Profilleri: Enerji Vampirlerini Tanıyın ve Hayatınızdan Çıkarın!

Günlük Hayatta Huzurunuzu Kaçıracak İnsan Profilleri: Enerji Vampirlerini Tanıyın ve Hayatınızdan Çıkarın!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 16:45

Günlük hayatta farkında olmadan ruhumuzu emen insanlardan kaçış mümkün mü? Empati yoksunları, okuma tembelleri ve dedikodu bağımlıları gibi tipler hem zihinsel hem de duygusal sağlığımızı tehdit ediyor. Hangi insan modellerinden uzak durmak gerektiğini biliyor musunuz? Bu liste hayatınıza katacağınız huzur için rehber niteliğinde. Hazır mısınız o halde başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayat, bir maraton ve bu maratonda en önemli şeylerden biri doğru insanlarla yol almak. Yanlış yol arkadaşları ise sizi hem fiziksel hem de ruhsal olarak yıpratabilir. Peki bu “toksik insan modelleri” kimler?

Hayat, bir maraton ve bu maratonda en önemli şeylerden biri doğru insanlarla yol almak. Yanlış yol arkadaşları ise sizi hem fiziksel hem de ruhsal olarak yıpratabilir. Peki bu “toksik insan modelleri” kimler?

İşte enerjinizi sömüren, keyfinizi kaçıran insanlardan uzak durmanın rehberi!

Empati Yoksunları: Bencil ve Anlayışsız

Bu kişiler genellikle kendi dünyalarında yaşar ve sizin hislerinizi anlamak gibi bir gayretleri yoktur. Hatta eleştiriye tamamen kapalıdırlar. Söz verirler ama tutmazlar. Bir gün dediklerini ertesi gün inkar eden bu kişilere dikkat edin. Onlarla iletişim kurmak boş bir duvarla konuşmak kadar yorucu olabilir. Kendinizi her daim savunma yapmak zorunda hissettiğiniz bir durumda bulursanız alarm zillerini duymanın vakti gelmiş demektir.

Okuma Tembelleri: Bilgisiz Ama Fikir Sahibi

Okuma Tembelleri: Bilgisiz Ama Fikir Sahibi

Kitaplar, makaleler, derin araştırmalar bu kişilerin asla ilgi alanına girmez. “Dunning-Kruger etkisi” tam da bu tipler için icat edilmiş gibi! Kendilerini çok bilgili sanırlar ama bu bilgi genelde kulaktan dolma haberlerden ibarettir. “Her şeyi ben bilirim” havasıyla ortamlarda boy gösterirler. Bu kişilerden kaçış zihinsel huzurunuz için şart!

Dedikodu Düşkünleri: Negatif Enerji Bombası

Dedikodu Düşkünleri: Negatif Enerji Bombası

“Ne olacak canım, bir iki laf söyledik” diye geçiştirilen dedikoduların ardında bir enerji vampirliği yatar. Bu kişilerle vakit geçirirken farkında olmadan kendinizi tükenmiş hissedersiniz. Hele ki ortak tanıdıklarınızın arkasından yapılan çirkin yorumları duyuyorsanız bilin ki sizin de sırtınızdan konuşuluyor. Öyleyse uzak durmak şart!

Her Şeye Karışanlar: Yaşama Müdahale Sanatı!

Evinizin dekorasyonundan sosyal medya paylaşımlarınıza kadar her konuda bir fikirleri vardır. Kimi zaman bir akraba, kimi zaman yakın bir arkadaş… Bu kişilerle aranıza sınır koymazsanız hayatınızın iplerini ellerine almaya çalışabilirler. İlk adım: “Hayır!” demeyi öğrenmek!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şikayetçi Ruhlar: Her Şeyden Memnuniyetsizler

Hangi ortamda bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka yakınacak bir şey bulurlar. Hayatları genelde hiç de kötü değildir ama bunu asla kabul etmezler. Her daim mağdur edebiyatıyla yaşarlar. Onların yanında pozitif bir şey paylaşmak mı? Asla! Mutluluğunuz için bu tür negatif insanlardan kaçın.

Hayat kısa ve değerli. Doğru insanlarla paylaşıldığında çok daha güzel bir hal alıyor.

Bu liste toksik insanlardan arınmanıza ve daha huzurlu bir hayat yaşamanıza yardımcı olabilir. Kendinizi korumak sizin elinizde unutmayın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın