Günlük Hayatta Huzurunuzu Kaçıracak İnsan Profilleri: Enerji Vampirlerini Tanıyın ve Hayatınızdan Çıkarın!

Bu kişiler genellikle kendi dünyalarında yaşar ve sizin hislerinizi anlamak gibi bir gayretleri yoktur. Hatta eleştiriye tamamen kapalıdırlar. Söz verirler ama tutmazlar. Bir gün dediklerini ertesi gün inkar eden bu kişilere dikkat edin. Onlarla iletişim kurmak boş bir duvarla konuşmak kadar yorucu olabilir. Kendinizi her daim savunma yapmak zorunda hissettiğiniz bir durumda bulursanız alarm zillerini duymanın vakti gelmiş demektir.