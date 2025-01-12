Bir Psikoloğun Gözünden Yeni Yılda Yeni Alışkanlıklar Kazanmanın İpuçları!
Bir Psikoloğun Gözünden Yeni Yılda Yeni Alışkanlıklar Kazanmanın İpuçları!
Yeni yıl, çoğumuz için taze bir başlangıç anlamına gelir. Ancak yeni yıl kararlarımızın sadece bir kısmı gerçekten kalıcı alışkanlıklara dönüşür. Peki iyi alışkanlıkları nasıl sürdürülebilir hale getiririz? Psikologlar insan beyninin otomatik pilotunu “hacklemek” için bazı etkili yollar sunuyor. İşte alışkanlık inşa etmenin ve kötü alışkanlıklardan kurtulmanın yolları…
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Alışkanlık Nedir, Ne Değildir?
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Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmanın Yolları
Tetikleyicileri Ortadan Kaldırın:
Yeni Bir Alışkanlıkla Yer Değiştirin:
Ortamı Değiştirin:
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İyi Alışkanlıkları Nasıl İnşa Edebiliriz?
Küçük Adımlarla Başlayın:
Zaman ve Yer Rutini Oluşturun:
Kendinizi Ödüllendirin:
Sabırlı ve İstikrarlı Olun:
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Alışkanlıklar Hayatımızı Şekillendirir
Bu yeni yıl, kendinizi daha iyi bir versiyonunuza dönüştürmek için adım atabilir, küçük değişimlerle büyük farklar yaratabilirsiniz!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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