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Bir Psikoloğun Gözünden Yeni Yılda Yeni Alışkanlıklar Kazanmanın İpuçları!

Bir Psikoloğun Gözünden Yeni Yılda Yeni Alışkanlıklar Kazanmanın İpuçları!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.01.2025 - 17:44

Yeni yıl, çoğumuz için taze bir başlangıç anlamına gelir. Ancak yeni yıl kararlarımızın sadece bir kısmı gerçekten kalıcı alışkanlıklara dönüşür. Peki iyi alışkanlıkları nasıl sürdürülebilir hale getiririz? Psikologlar insan beyninin otomatik pilotunu “hacklemek” için bazı etkili yollar sunuyor. İşte alışkanlık inşa etmenin ve kötü alışkanlıklardan kurtulmanın yolları…

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Alışkanlık Nedir, Ne Değildir?

Alışkanlık Nedir, Ne Değildir?

Sanılanın aksine bir şeyi düzenli yapıyor olmanız onun alışkanlık olduğu anlamına gelmez. Alışkanlık dediğimiz şey üzerine düşünmeden otomatik olarak yaptığınız davranışlardır. Örneğin bir fincan kahve içerken sigara paketine uzanmanız veya telefonunuzu aldığınızda farkında olmadan sosyal medyayı açmanız gibi.

Başlangıçta bilinçli olarak yapılan bir davranış zamanla tekrarla otomatik hale gelir. İyi ya da kötü bir alışkanlık fark etmeksizin bu süreç beynimizdeki karar alma mekanizmalarını atlar ve daha az enerji tüketen bir eyleme dönüşür.

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmanın Yolları

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmanın Yolları

Kötü alışkanlıkları bırakmak zorlayıcıdır çünkü genellikle bilinçli karar alma sürecinin ötesine geçmiştir. Ancak bu döngüyü kırmak mümkün:

Tetikleyicileri Ortadan Kaldırın:

Tetikleyicileri Ortadan Kaldırın:

Bir alışkanlık genellikle bir ipucu (tetikleyici) ile başlar. Örneğin yatağa girdiğinizde telefonunuzu elinize almak gibi. Bu tetikleyiciyi kaldırarak alışkanlığı kırabilirsiniz. Telefonu yatak odasına getirmemek bu davranışı engellemenin kolay bir yolu olabilir.

Yeni Bir Alışkanlıkla Yer Değiştirin:

Yeni Bir Alışkanlıkla Yer Değiştirin:

Tamamen bir alışkanlığı bırakmaya çalışmak yerine onu daha faydalı bir davranışla değiştirin. Örneğin işten sonra rahatlamak için bir kadeh şarap yerine yürüyüşe çıkmayı deneyebilirsiniz.

Ortamı Değiştirin:

Ortamı Değiştirin:

Alışkanlıklar bulundukları ortamla sıkı bir bağ kurar. Eğer sağlıksız bir alışkanlığınız varsa ortamınızı değiştirmek güçlü bir etki yaratabilir. Tatildeyken bazı alışkanlıklarınızı bırakmanın daha kolay olduğunu hiç fark ettiniz mi? İşte bu beyninizin farklı bir bağlamda eski alışkanlıkları unutmasından kaynaklanıyor.

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İyi Alışkanlıkları Nasıl İnşa Edebiliriz?

İyi Alışkanlıkları Nasıl İnşa Edebiliriz?

Yeni ve sağlıklı alışkanlıklar kazanmak planlama ve tekrar gerektirir. İşte birkaç öneri:

Küçük Adımlarla Başlayın:

Küçük Adımlarla Başlayın:

Bir alışkanlığı kazanmak için büyük adımlar atmanıza gerek yok. Örneğin her gün sadece 5 dakika meditasyon yaparak başlayabilirsiniz.

Zaman ve Yer Rutini Oluşturun:

Zaman ve Yer Rutini Oluşturun:

Yeni alışkanlıklar aynı zamanda ve yerde tekrarlandığında daha kolay yerleşir. Örneğin her sabah kahvaltıdan sonra bir bardak su içmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz.

Kendinizi Ödüllendirin:

Yeni bir davranışı sürdürülebilir kılmak için başlangıçta kendinizi ödüllendirin. Örneğin spor yaptıktan sonra sevdiğiniz bir şarkıyı dinlemek veya kendinize bir fincan çay hazırlamak gibi küçük ödüller motivasyon sağlar.

Sabırlı ve İstikrarlı Olun:

Sabırlı ve İstikrarlı Olun:

Bir alışkanlığın yerleşmesi zaman alır. Araştırmalara göre bir davranışın otomatik hale gelmesi için ortalama 66 gün gerekiyor. Bu yüzden sabırlı olun ve sürecin tadını çıkarın.

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Alışkanlıklar Hayatımızı Şekillendirir

Alışkanlıklar Hayatımızı Şekillendirir

İster kötü bir alışkanlığı bırakmak isteyin ister sağlıklı bir alışkanlık kazanmayı hedefleyin önemli olan tutarlı olmak ve küçük adımlarla ilerlemektir. Unutmayın alışkanlıklar sadece bireysel tercihler değil yaşam tarzınızı ve uzun vadeli hedeflerinizi belirleyen güçlü araçlardır.

Bu yeni yıl, kendinizi daha iyi bir versiyonunuza dönüştürmek için adım atabilir, küçük değişimlerle büyük farklar yaratabilirsiniz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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