Bir Psikoloğun Gözünden Yeni Yılda Yeni Alışkanlıklar Kazanmanın İpuçları!

Sanılanın aksine bir şeyi düzenli yapıyor olmanız onun alışkanlık olduğu anlamına gelmez. Alışkanlık dediğimiz şey üzerine düşünmeden otomatik olarak yaptığınız davranışlardır. Örneğin bir fincan kahve içerken sigara paketine uzanmanız veya telefonunuzu aldığınızda farkında olmadan sosyal medyayı açmanız gibi.

Başlangıçta bilinçli olarak yapılan bir davranış zamanla tekrarla otomatik hale gelir. İyi ya da kötü bir alışkanlık fark etmeksizin bu süreç beynimizdeki karar alma mekanizmalarını atlar ve daha az enerji tüketen bir eyleme dönüşür.