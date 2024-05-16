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Günlük Hayatın Koşturmacasında 'O Kız' Gibi Hissedeceğiniz 13 Şarkı

etiket Günlük Hayatın Koşturmacasında 'O Kız' Gibi Hissedeceğiniz 13 Şarkı

ceren
ceren - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 23:45

İşte günlük hayatın koşturmacasında, dışarı çıkmak için hazırlanırken, işe giderken, çalışırken, yürürken, spor yaparken, keyifle dinleyebileceğiniz, ana karakter gibi hissedeceğiniz o şarkılar!

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1. Sabrina Carpenter - Espresso (Official Audio)

2. Isabel LaRosa - favorite (english)

3. EMELINE - cinderella's dead (Lyric Video)

4. Doja Cat - Paint The Town Red (Official Video)

5. Dua Lipa - Houdini (Official Music Video)

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6. Dove Cameron - Breakfast (Official Video)

7. Zara Larsson - Can't Tame Her (Official Music Video)

8. CHINCHILLA - Little Girl Gone (Official Music Video)

9. Coi Leray - Players (Official Audio)

10. Britney Spears - Toxic (Official HD Video)

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11. Olivia Rodrigo - good 4 u (Official Video)

12. Take Your Man

13. Tate McRae - exes (Official Audio)

14. Taylor Swift ft. Ice Spice - Karma (Official Music Video)

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