Günlük Hayatın Koşturmacasında 'O Kız' Gibi Hissedeceğiniz 13 Şarkı
Günlük Hayatın Koşturmacasında 'O Kız' Gibi Hissedeceğiniz 13 Şarkı
İşte günlük hayatın koşturmacasında, dışarı çıkmak için hazırlanırken, işe giderken, çalışırken, yürürken, spor yaparken, keyifle dinleyebileceğiniz, ana karakter gibi hissedeceğiniz o şarkılar!
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1. Sabrina Carpenter - Espresso (Official Audio)
2. Isabel LaRosa - favorite (english)
3. EMELINE - cinderella's dead (Lyric Video)
4. Doja Cat - Paint The Town Red (Official Video)
5. Dua Lipa - Houdini (Official Music Video)
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6. Dove Cameron - Breakfast (Official Video)
7. Zara Larsson - Can't Tame Her (Official Music Video)
8. CHINCHILLA - Little Girl Gone (Official Music Video)
9. Coi Leray - Players (Official Audio)
10. Britney Spears - Toxic (Official HD Video)
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