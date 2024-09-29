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Güneydoğu'ya Elektrik Veren Şirketten Açıklama: "Bir Ülke Kadar Kaçak Elektrik Kullanılıyor"

Güneydoğu'ya Elektrik Veren Şirketten Açıklama: "Bir Ülke Kadar Kaçak Elektrik Kullanılıyor"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.09.2024 - 18:45 Son Güncelleme: 29.09.2024 - 18:58

Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'a elektrik hizmeti veren Dicle Elektrik'in genel müdürü Yaşar Arvas, kaçak elektrik kullanımı ile ilgili paylaştığı verilerle gündem oldu. 

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Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Güney Doğu Anadolu'da her bir abonenin Türkiye ortalamasının iki buçuk katı elektrik tükettiğini, kayıp kaçak miktarının yıllık 10 milyar kwh olduğunu söyledi.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Güney Doğu Anadolu'da her bir abonenin Türkiye ortalamasının iki buçuk katı elektrik tükettiğini, kayıp kaçak miktarının yıllık 10 milyar kwh olduğunu söyledi.

CNN Türk'e konuşan Arvas, bölgedeki kaçak kullanımın bazı Avrupa ülkelerinden bile fazla olduğunu anlatırken, 70 bin trafonun 50 bininin kendi kontrollerinde olmadığını binlerce kaçak trafo olduğunu aktardı. Arvas şöyle devam etti: 👇

CNN Türk'e konuşan Arvas, bölgedeki kaçak kullanımın bazı Avrupa ülkelerinden bile fazla olduğunu anlatırken, 70 bin trafonun 50 bininin kendi kontrollerinde olmadığını binlerce kaçak trafo olduğunu aktardı. Arvas şöyle devam etti: 👇

"İstanbul bölgesinden sonra enerji tüketimi en yüksek olan bölgeyiz. Ama abone sayımız bu tüketimle özdeşleşmiyor."

"İstanbul bölgesinden sonra enerji tüketimi en yüksek olan bölgeyiz. Ama abone sayımız bu tüketimle özdeşleşmiyor."

Yaşar Arvas'ın gündem olan kaçak elektrik açıklamaları 👇

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