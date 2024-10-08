Güney Koreli Oyuncuya "Jackie Chan" Diye Seslendi 10 Maç Irkçılıktan Ceza Yedi
Güney Koreli Oyuncuya "Jackie Chan" Diye Seslendi 10 Maç Irkçılıktan Ceza Yedi
İtalyan takımı Como'nun Wolves ile yaptığı hazırlık maçında Marco Curto'nun Hwang Hee-Chan'a 'Jackie Chan' şeklinde hitap etmesi, FIFA tarafından ırkçılık olarak değerlendirildi ve Curto'ya 10 maç ceza verildi.
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FIFA, Serie A'nın yeni ekibi Como'nun 25 yaşındaki stoperi Marco Curto'ya ırkçı davranışı sebebiyle 10 maç men cezası verdi.
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NTV Spor'da yer alan habere göre; olay Como'nun bu yaz Premier Lig ekibi Wolverhampton ile yaptığı hazırlık maçında yaşandı.
Karşılaşmada Como oyuncusu Marco Curto, bir pozisyon sonrası Wolves'un Güney Koreli golcüsü Hwang Hee-chan için "Onu görmezden gel, kendini Jackie Chan sanıyor" diyerek gerginliğe yol açtı.
Maçın ardından Wolverhampton, Marco Curto'yı ırkçılık yaptığı gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etti.
FIFA, bu ifadeyi ırkçılık olarak değerlendirerek Marco Curto'ya 10 maç men cezası verdi. Kurumun açıklamasında, "Futbolcu Marco Curto, ayrımcı davranışları nedeniyle 10 maç ceza almıştır." denildi.
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