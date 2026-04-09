Güney Kore Yapımı Humint Netflix Listelerinde Zirveye Çıkarak Rekor Kırdı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.04.2026 - 22:37 Son Güncelleme: 09.04.2026 - 22:39

Netflix’te yayınlanan Humint kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Güney Kore yapımı film, gerilim ve casusluk türünü bir araya getiren hikayesiyle dijital platformda izleyiciyle buluşmasının ardından geniş bir kitleye ulaştı. İzlenme listelerinde hızla yükselen yapım, kısa sürede zirveye yerleşti. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Independent

Humint

Güney Koreli yönetmen Ryoo Seung-wan’ın yeni filmi Humint, dijital platforma taşınmasının ardından geniş kitlelere ulaştı.

Vizyona girdikten sonra elde ettiği başarıyı online platformda da sürdürdü. Film, kısa süre içinde Netflix izlenme listelerinde üst sıralara yükseldi. Hatta bazı yapımları geride bırakarak zirveye yerleşti. 

Başrollerde Zo In-sung, Park Jeong-min ve Shin Se-kyung yer alıyor. Hikaye, Güney Koreli bir istihbarat ajanının yurt dışındaki görevine odaklanıyor. Ajanın yolu, karmaşık bir suç ağıyla kesişiyor. Bu süreçte farklı ülkelerden karakterlerle karşı karşıya geliyor.

Humint’in dikkat çeken başarısı, yalnızca kendi izlenme rakamlarıyla sınırlı kalmadı.

Film, kısa sürede Netflix listelerinde uzun süre üst sıralarda yer alan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Peaky Blinders evrenine ait yapımı da geride bıraktı. Özellikle Cillian Murphy’nin başrolünde yer aldığı projeyle kıyaslanması, Humint’in ulaştığı etkiyi daha da görünür hale getirdi.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
