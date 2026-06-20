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Güney Kore’nin Kiracıyı Zengin Eden Eşsiz Konut Sistemi “Jeonse” Nasıl Çalışıyor?

etiket Güney Kore’nin Kiracıyı Zengin Eden Eşsiz Konut Sistemi “Jeonse” Nasıl Çalışıyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.06.2026 - 13:01
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Ekonomik olarak zorlandığımız bu dönemde, Kore dizilerindeki o şirin ve lüks evlerin sırrını çözüyoruz. Güney Kore'de uygulanan ve temelde karşılıklı güvene dayanan Jeonse sistemi, kiracıların birikim yapmasını sağlarken ev sahiplerinin de hayallerini gerçekleştirmesine ön ayak oluyor.

Hem cebinizi hem de geleceğinizi düşünen bu sisteme beraber bakalım!

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Aylık kira ödemesi tamamen ortadan kalkıyor.

Bu harika sistem sayesinde her ayın sonu geldiğinde 'Kira parasını nasıl denkleştireceğim?' stresi yaşamaya son veriyorsunuz. Ay boyunca gece gündüz demeden çalışıp kazandığınız o güzelim maaşınız, banka hesabınıza yattığı gibi uçup gitmiyor. Aylık kira yükümlülüğü tamamen hayatınızdan çıktığı için gelirinizin kontrolü ilk defa tamamen size geçiyor; kazancınızı sadece kendi ihtiyaçlarınız, hobileriniz ve sevdikleriniz için mutlulukla harcayabiliyorsunuz.

Büyük bir toplu depozito güvence oluşturuyor.

Sistemin kapılarını aralayan ilk adım, kiracının eve taşınırken ev sahibine sunduğu toplu bir bütçeyle atılıyor. Evin piyasa değerine göre belirlenen bu toplu para, aslında iki taraf arasında yıllar boyu sürecek olan sevgi ve güven bağının ilk temelini oluşturuyor. Ev sahibi mülkünü gönül rahatlığıyla yeni misafirine emanet ederken, kiracı da imzaladığı bu güzel anlaşmayla birlikte uzun vadeli ve huzurlu bir yuvanın sahibi olmanın mutluluğunu daha ilk günden yaşıyor.

Teslim edilen depozito, sözleşme sonunda aynen iade ediliyor.

Genellikle iki yıllık yapılan sözleşmenin sonu adeta bir bayram havası. Evden taşınmak istediğiniz gün, ev sahibi o başta verdiğiniz milyonlarca lirayı tek bir kuruş bile kesmeden size aynen iade ediyor.

Ev sahipleri aldıkları sermaye ile yeni yatırımlar yapıyor.

Sistem sadece kiracıya değil, ev sahibine de hayatını güzelleştirmesi için harika kapılar açıyor. Ev sahipleri, kiracıdan aldıkları bu faizsiz ve büyük nakit gücünü iki yıl boyunca diledikleri gibi akıllıca değerlendirme fırsatı yakalıyor. Kimisi kendi işini büyütüp yeni istihdam alanları yaratıyor, kimisi borsada veya fonda bu bütçeyi çoğaltıyor. Böylece iki taraf da birbirinin hayallerine ve finansal büyümesine destek oluyor.

Bankalar gençler için çok avantajlı krediler sunuyor.

'İyi hoş ama benim o kadar büyük bir toplu param yok ki' diye üzülen gençleri ve yeni evli çiftleri de Kore hükümeti yalnız bırakmıyor. Devlet destekli bankalar, sırf bu güzel dayanışma zinciri kırılmasın diye gençlere özel, çok düşük faiz oranlarına sahip Jeonse kredileri sağlıyor. Bu kredinin aylık banka ödemesi, piyasadaki normal bir evin aylık kira bedelinden çok daha hesaplı olduğu için gençler bütçelerini hiç sarsmadan lüks evlerde yaşayabiliyor.

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Kiracı nasıl zengin oluyor?

İki yıl boyunca kira ödemeyen bir çift, maaşlarını olduğu gibi kenara atıyor. İki yılın sonunda hem biriktirdikleri para ellerinde kalıyor hem de ev sahibinden eski depozitolarını geri alıyorlar. Bu iki parayı birleştirip sonunda kendi evlerinin peşinatını denkleştirmiş oluyorlar.

Ancak her rüya gibi, bu sistemin de son yıllarda tehlikeli bir yüzü ortaya çıkmaya başladı.

Kore'de emlak piyasası yavaşladığında ve ev fiyatları düşmeye başladığında, ev sahipleri yeni kiracılardan eskisinden daha az depozito almaya başladı. Bu durum 'Ters Jeonse Krizi'ni doğurdu. Parayı yatırımlarda batıran veya kasasında nakit kalmayan ev sahipleri, süresi dolan eski kiracıların milyonlarca liralık depozitolarını geri ödeyemez hale geldi ve sistem büyük bir tıkanıklığa sürüklendi.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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