Güney Kore’nin Kiracıyı Zengin Eden Eşsiz Konut Sistemi “Jeonse” Nasıl Çalışıyor?

Ekonomik olarak zorlandığımız bu dönemde, Kore dizilerindeki o şirin ve lüks evlerin sırrını çözüyoruz. Güney Kore'de uygulanan ve temelde karşılıklı güvene dayanan Jeonse sistemi, kiracıların birikim yapmasını sağlarken ev sahiplerinin de hayallerini gerçekleştirmesine ön ayak oluyor.

Hem cebinizi hem de geleceğinizi düşünen bu sisteme beraber bakalım!