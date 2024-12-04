Güney Kore’de Siyasi Kaos Artarak Devam Ediyor: Devlet Başkanı Yoon’un Görevden Alınması İsteniyor
Güney Kore’de Siyasi Kaos Artarak Devam Ediyor: Devlet Başkanı Yoon’un Görevden Alınması İsteniyor
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 'muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu' iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmesinin ardından başlayan siyasi kaos sürüyor.
Sıkıyönetim kararı yaklaşık 6 saat sonra yürürlükten kaldırılırken, Devlet Başkanı Yoon'a tepkiler sürüyor. Ana muhalefetteki Demokrat Parti ile diğer 5 parti, Yoon'un görevden alınması için bir önerge sundu.
Güney Koreli Yonhap haber ajansına göre azil önergesinin yarın parlamento genel kuruluna sunulması, oylamanın 6 veya 7 Aralık'ta yapılması bekleniyor.
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Yoon'un görevden alınabilmesi için 300 sandalyeli parlamentonun en az üçte ikisinin oyu gerekiyor. Demokrat Parti, küçük muhalefet partileri ve bağımsızların toplam 192 sandalyeye sahip olduğu parlamentoda önergenin geçmesi için Yoon'un Halkın Gücü Partisi'nden en az 8 ismin de desteği gerekiyor.
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Önergenin parlamentodan geçmesi halinde Yoon'un yetki ve görevleri derhal askıya alınacak ve başbakan geçici devlet başkanı olacak. Anayasa Mahkemesi'nin görevden alma kararını onaylaması durumunda devlet başkanı görevden alınacak ve 60 gün içinde seçim yapılması gerekecek.
Başkent Seul'de muhalefet milletvekilleri ve sivil toplum örgütü üyeleri, parlamento önünde toplanarak Devlet Başkanı Yoon'a istifa çağrısında bulundu.
Devlet Başkanı Yoon, dün akşam saatlerinde yaptığı konuşmada, “Özgür Kore Cumhuriyeti'ni Kuzey Kore komünist güçlerinin tehdidinden korumak, halkımızın özgürlüğünü ve mutluluğunu yağmalayan aşağılık Kuzey Kore yanlısı devlet aleyhindeki güçleri ortadan kaldırmak ve özgür anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Sıkıyönetimin ilan edilmesinin ardından Güney Kore Kara Kuvvetleri Komutanı Park An-su, sıkıyönetim komutanı olarak atanmış, meclis ve siyasi partilerin faaliyetleri yasaklanmıştı.
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Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından parlamento, sıkıyönetim kararına yönelik oylama gerçekleştirmişti. Parlamentodaki 300 milletvekilinden 190'ının katıldığı oylamada, Yoon'un partisinden bazı milletvekilleri de dahil olmak üzere 190 milletvekilinin tamamı sıkıyönetimin kaldırılması yönünde oy kullanmıştı.
Parlamento Başkanlığı, yapılan oylama ile sıkıyönetim kararının geçersiz olduğunu ilan etmişti. Bunun üzerine Devlet Başkanı Yoon, Bakanlar Kurulu toplantısıyla sıkıyönetim kararının kaldırılacağını duyurarak ordunun geri çekildiğini belirtmişti. Yoon'un açıklamasının ardından parlamento dışında toplanan kalabalık kutlama yapmıştı. Muhalefetteki Demokratik Parti'den yapılan açıklamada, Yoon'un sıkıyönetim ilan etmesine sert tepki gösterilerek, “derhal istifa etmemesi halinde Yoon hakkında azil işlemlerinin başlatılacağı” vurgulanmıştı.
Ülkede sıkıyönetim kararını gerektiren bir kriz ortamı olmadığını belirten muhalifler, Yoon'un hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiğini savunuyor. Güney Kore'de anayasaya göre sıkıyönetim, parlamento çoğunluğunun talebi üzerine kaldırılabiliyor. Ülkede Nisan ayında yapılan seçimlerin ardından parlamentodaki çoğunluk, muhalefete geçmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Orada Parlamento var, anında geri çektiler sıkı yönetimi. Parlamentonun tek kişiye bağlı olmamasının ne kadar önemli olduğunu gördük. Darısı başımıza diyelim.
Şahsım devletinde kandırılmak en doğal hakkımız ve -ne muhalefet, ne millet- kimse bizim kandırılma hakkımızı elimizden alamaz... Bizde de böyle muhalefet ya... Devamını Gör
Güney Korenin Devlet Bahcelisi...Astigi astik kestigi kestik türünden..Ama Meclis geregini yapacaktir.Cünkü orada gercek bi Demokrasi var.Bizde Demokrasi yok... Devamını Gör