article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Güneşli Bir İstanbul Gününde, Vapurun Camından Denizi İzlerken Dinlenecek 11 Şarkı

miray soysal
26.04.2026 - 09:01

Elinizde ince belli bardakta taze demlenmiş bir çay, arkanızda çığlık çığlığa size eşlik eden martılar ve önünüzde güneş ışınlarıyla elmas gibi parlayan Boğaz suları varken zaman adeta durur. İşte tam da o anlarda, kulaklığınızı takıp manzaranın büyüsüne kapılırken ruhunuzu okşayacak, rüzgarın esintisine ve dalgaların sesine karışacak o özel şarkılara ihtiyaç duyarsınız. Bu güneşli İstanbul gününde, vapurun camından denizi izlerken size yol arkadaşlığı yapacak, içinizi ısıtacak 11 Türkçe şarkıyı sizin için derledim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Teoman- Gemiler

Adı üzerinde, bir vapur yolculuğunun olmazsa olmaz şarkılarından biridir. Teoman’ın kendine has, hafif umursamaz vokali yüzünüze vuran deniz meltemiyle harika bir uyum yakalar. Siz camdan dışarı bakıp yanınızdan geçen irili ufaklı gemileri izlerken, şarkının sözleri sizi kendi içsel yolculuğunuza çıkarır. Hem biraz hüzünlü hem de garip bir şekilde umut dolu hissettiren, Boğaz'a çok yakışan bir klasiktir.

2. Sezen Aksu- İstanbul Hatırası

Sezen Aksu'nun o buğulu sesiyle Boğaz'ın sularının birbirine en çok yakıştığı anlardan birini yaşatır bu şarkı. Vapurun ritmik sarsıntısına eşlik eden melodisi, insana eski İstanbul'un o naif ve güneşli günlerini hatırlatır. Camdan dışarı bakıp köpüklü suları izlerken içinizi tatlı bir nostalji ve huzur kaplar. Şehrin karmaşasından bir an olsun uzaklaşıp anın tadını çıkarmak için kusursuz bir seçimdir.

3. Ezginin Günlüğü - Martı

Arkanızdan uçan martılara atılan simitleri izlerken arka planda çalabilecek en güzel eserlerden biridir. Neşeli ama aynı zamanda derinlikli yapısı, o güneşli günün getirdiği yaşama sevincini tam anlamıyla yansıtır.

4. MFÖ - Sarı Laleler

Hareketli, romantik ve iliklerine kadar İstanbul kokan bir şarkıdır. Tarihi yarımadanın silüeti ufukta belirirken güneşe karşı gözlerinizi kısıp bu şarkıyı dinlemek insana sebepsiz bir mutluluk verir. İçindeki o saf aşk ve ilkbahar neşesi, güneşli bir günün enerjisiyle mükemmel bir rezonans oluşturur.

5. Pinhani - İstanbul'da

Bu şarkı, devasa bir şehirde kendi küçük, huzurlu anınızı yaratmanızın adeta müzikal bir özetidir. Akustik gitarın ve yumuşak vokallerin eşliği, vapurun ahşap banklarında otururken size sıcacık bir sarılma gibi gelir. Suların üzerinden geçerken içinde bulunduğunuz o eşsiz anın kıymetini bilmenizi sağlar. Şehrin o kaotik ama bir o kadar da vazgeçilmez güzelliğine sessiz ve içten bir selam çakarsınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye

Modern bağımsız müziğin tazeleyici esintisini Boğaz sularına taşıyan oldukça keyifli bir parçadır. Şarkının ritmik ilerleyişi, vapurun motorunun o hiç durmayan, güven veren uğultusuyla tatlı bir uyum içindedir. Kız Kulesi'nin yanından geçerken uzaklara dalıp hayal kurmak için harika bir fon müziğidir. Güneşli, güncel ve insanın içini kıpır kıpır yapan hafif bir melankoli barındırır.

7. Duman - İstanbul

Şehre yazılmış biraz daha sert, biraz daha gerçekçi ama bir o kadar da tutkulu bir aşk mektubudur. Vapur dalgaları yara yara ilerlerken Kaan Tangöze’nin sesi şehrin sokaklarının ruhunu denizin ortasına kadar taşır. Suyun o pırıl pırıl yüzeyinin altındaki devasa tarihi ve yaşanmışlıkları size yeniden hatırlatır. O görkemli İstanbul silüetine karşı dinlendiğinde insanın tüylerini diken diken eden güçlü bir eserdir.

8. Büyük Ev Ablukada - GÜNEŞ YERİNDE

Şarkının ismi bile o anki ruh halinizi ve havanın güzelliğini özetlemeye fazlasıyla yeter. İnsanın içini enerjiyle dolduran, oturduğunuz yerde hafifçe sallanmanıza neden olan son derece ritmik bir parçadır. Serin rüzgar yüzünüze çarparken zihninizdeki tüm gereksiz düşünceleri silip süpürür. Karşı kıyıya ulaşmadan önce ihtiyacınız olan o saf serotonin patlamasını size cömertçe sunar.

9. Levent Yüksel - Med Cezir

Hayatın ve suyun o bitmek bilmeyen gelgitlerini muazzam bir şekilde anlatan efsanevi bir parçadır. O unutulmaz bas gitar girişi ve Levent Yüksel'in güçlü yorumu, vapur yolculuğunuza adeta sinematografik bir hava katar. Vapur yavaşça iskeleye yanaşmak için manevra yaparken dinlemesi inanılmaz keyifli ve nostaljiktir. Hem zamansız hem de mekana çok yakışan, Boğaz'ın sularıyla bütünleşen bir şaheserdir.

10. Yaşlı Amca - Giderdi Hoşuma

Güneşli bir hafta sonunun o tasasız, ferah ve umursamaz enerjisini taşıyan alternatif bir pop şarkısıdır. Zihninizi yormayan, akılda kalıcı melodisi sayesinde o kısa vapur yolculuğunun nasıl geçip bittiğini anlamazsınız. Sıcak bir öğleden sonra içilen soğuk bir limonata gibi insanı ferahlatır ve gülümsetir. Denizin üzerindeki o tatlı parıltıları izlerken dinlemek için son derece isabetli bir seçimdir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın