Güneşli Bir İstanbul Gününde, Vapurun Camından Denizi İzlerken Dinlenecek 11 Şarkı
Elinizde ince belli bardakta taze demlenmiş bir çay, arkanızda çığlık çığlığa size eşlik eden martılar ve önünüzde güneş ışınlarıyla elmas gibi parlayan Boğaz suları varken zaman adeta durur. İşte tam da o anlarda, kulaklığınızı takıp manzaranın büyüsüne kapılırken ruhunuzu okşayacak, rüzgarın esintisine ve dalgaların sesine karışacak o özel şarkılara ihtiyaç duyarsınız. Bu güneşli İstanbul gününde, vapurun camından denizi izlerken size yol arkadaşlığı yapacak, içinizi ısıtacak 11 Türkçe şarkıyı sizin için derledim.
1. Teoman- Gemiler
2. Sezen Aksu- İstanbul Hatırası
3. Ezginin Günlüğü - Martı
4. MFÖ - Sarı Laleler
5. Pinhani - İstanbul'da
6. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye
7. Duman - İstanbul
8. Büyük Ev Ablukada - GÜNEŞ YERİNDE
9. Levent Yüksel - Med Cezir
10. Yaşlı Amca - Giderdi Hoşuma
