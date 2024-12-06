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Güneşin Doğuşundan Kuş Cıvıltılarına: Küçük Mutlulukları Hatırlatan 12 Şarkı

etiket Güneşin Doğuşundan Kuş Cıvıltılarına: Küçük Mutlulukları Hatırlatan 12 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 16:20

Gün, bazen sadece birkaç basit şeyle güzel olur: Güneşin doğuşu, kuş cıvıltıları ya da bir an için durup etrafı dinlemek… İşte hayatın küçük mutluluklarını hatırlatan, ruhu huzura kavuşturan 12 şarkı. Bu parçalar, anın tadını çıkarırken yanında bir dost gibi olacak.

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