Güneş Yanığından Sonra Cildimiz Neden Soyulur?

Güneşe fazla maruz kaldığınızda ultraviyole B ışınları cildinizin DNA yapısını doğrudan etkiliyor. Normalde vücudunuz bu ışınlara karşı koruma sağlamak için pigment üretir ve melanin tabakası bir şemsiye gibi hücrelerinizi savunur. Ancak bazen bu savunma yeterli olmaz ve cildinize zarar vermeye başlar. Vücudunuz bu durumda aşırı bir stres yaşar ve DNA’sı zarar gören hücreler adeta kendini yok eder.

Aslında cildimiz her gün ölü hücrelerden kurtulur ancak güneş yanığı bu süreci hızlandırır. Zarar görmüş hücreler vücuttan hızlıca atılmak istenir ve bu da gözle görülür şekilde cildin soyulmasına yol açar. Yani cildiniz soyulduğunda aslında vücudunuz kendini yenilemeye çalışıyordur.