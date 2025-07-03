Doğduğumuz Sıra Gerçekten Kişiliğimizi Etkiliyor mu?
Kardeşler arasında hep bir karşılaştırma olur. İlk çocuklar genelde sorumlu, ortancalar uyumlu, en küçükler özgür ruhlu görülür. Peki bu gerçekten kalıplaşmış bir kural mı? Tek çocuklar neden bencil damgası yiyor? Araştırmalar bu konuda kesin bir cevap veremese de düşündüğümüzden daha karmaşık bir tablo çiziyor.
Kaynak: BBC
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Kardeşler arasındaki doğum sırasının kişiliği şekillendirdiği fikri yıllardır hem psikologların hem de ailelerin ilgisini çekiyor.
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Doğum sırası zekayı etkiliyor mu?
Kişilik araştırmalarında "Big Five" yani beş temel kişilik faktörü üzerinden ölçüm yapılır.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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