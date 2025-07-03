Doğduğumuz Sıra Gerçekten Kişiliğimizi Etkiliyor mu?

Ancak bilimsel araştırmalar bu konuda şaşırtıcı derecede tutarsız sonuçlar sunuyor. Bunun en büyük nedeni ise ölçmenin oldukça zor olması. Pek çok çalışma ya küçük örneklem gruplarıyla yapılıyor ya da kişilerin kendi değerlendirmelerine dayanıyor. Bu da sonuçları güvenilir olmaktan uzaklaştırıyor.

Ayrıca her ailenin yapısı, kardeş sayısı, sosyoekonomik durumu ve kültürel değerleri farklı olduğu için doğum sırasının herkeste aynı etkiyi yaratması mümkün değil. Örneğin iki çocuklu bir ailede ilk çocuk olmakla yedi çocuklu bir ailede ilk çocuk olmak tamamen farklı bir deneyim. Bu yüzden araştırmacılar doğum sırasının kişilik üzerindeki etkisinin evrensel değil, daha çok ailenin kendi dinamiklerine bağlı olduğunu düşünüyor.