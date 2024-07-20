Güne Daha Pozitif Başlamanı Sağlayacak Bir Şarkı Söylüyoruz!
Güne Daha Pozitif Başlamanı Sağlayacak Bir Şarkı Söylüyoruz!
Şarkılar bazen tüm enerjimizi etkileyebilir değil mi?
Bu testte güne daha pozitif başlamanı sağlayacak bir şarkı öneriyoruz!
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1. Kendine ait bir sabah rutinin var mı?
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2. Sabah gözünü açtığında hangi içeceği baş ucunda görmek seni mutlu ederdi?
3. Peki ya ne tür bir kahvaltı tercih edersin?
4. Sabah ilk uyandığında güneş ışığına maruz kalıyor musun?
5. Günde kaç saat uyuduğunu öğrenebilir miyiz?
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