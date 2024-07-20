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Güne Daha Pozitif Başlamanı Sağlayacak Bir Şarkı Söylüyoruz!

etiket Güne Daha Pozitif Başlamanı Sağlayacak Bir Şarkı Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 16:31

Şarkılar bazen tüm enerjimizi etkileyebilir değil mi?

Bu testte güne daha pozitif başlamanı sağlayacak bir şarkı öneriyoruz!

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1. Kendine ait bir sabah rutinin var mı?

2. Sabah gözünü açtığında hangi içeceği baş ucunda görmek seni mutlu ederdi?

3. Peki ya ne tür bir kahvaltı tercih edersin?

4. Sabah ilk uyandığında güneş ışığına maruz kalıyor musun?

5. Günde kaç saat uyuduğunu öğrenebilir miyiz?

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6. Uyandıktan sonra hemen telefonunu ya da bilgisayarını kontrol ediyor musun?

7. Sabah alarm çaldığında nasıl bir tepki verirsin?

8. Son olarak gözünü açtığında ilk aklından geçen kelime hangisi oluyor?

Güneye Giderken

Büyük Ev Ablukada - GÜNEŞ YERİNDE

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