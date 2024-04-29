Güne Çok Daha Enerjik Başlamanı Sağlayacak 12 Sabah Şarkısı
Güne Çok Daha Enerjik Başlamanı Sağlayacak 12 Sabah Şarkısı
Sabah insanı değilseniz ve hatta sabahlardan nefret ediyorsanız bu playlist size çok iyi gelecek! Hadi biraz enerjimizi toplayıp yeni güne heyecanla başlayalım!
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1. Clean Bandit - Rather Be ft. Jess Glynne
2. Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor
3. INJI - HATE YOUR GUTS
4. Elevator - Beachcrimes feat. Tia Tia
5. Natasha Bedingfield - Unwritten
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6. Bruno Mars - Locked Out Of Heaven
7. Alice Merton - No Roots
8. GALA - Freed from desire
9. Spiller - Groovejet (If This Ain't Love)
10. Conan Gray - Never Ending Song
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11. Bonnie Tyler - Holding Out For A Hero
12. Troye Sivan - Rush
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