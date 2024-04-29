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Güne Çok Daha Enerjik Başlamanı Sağlayacak 12 Sabah Şarkısı

etiket Güne Çok Daha Enerjik Başlamanı Sağlayacak 12 Sabah Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 15:01

Sabah insanı değilseniz ve hatta sabahlardan nefret ediyorsanız bu playlist size çok iyi gelecek! Hadi biraz enerjimizi toplayıp yeni güne heyecanla başlayalım!

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1. Clean Bandit - Rather Be ft. Jess Glynne

2. Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor

3. INJI - HATE YOUR GUTS

4. Elevator - Beachcrimes feat. Tia Tia

5. Natasha Bedingfield - Unwritten

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6. Bruno Mars - Locked Out Of Heaven

7. Alice Merton - No Roots

8. GALA - Freed from desire

9. Spiller - Groovejet (If This Ain't Love)

10. Conan Gray - Never Ending Song

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11. Bonnie Tyler - Holding Out For A Hero

12. Troye Sivan - Rush

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