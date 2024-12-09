Güne Başlama Şekline Göre Alarm Sesi Yapman Gereken Müzik Hangisi?
Güne Başlama Şekline Göre Alarm Sesi Yapman Gereken Müzik Hangisi?
Güne hangi şarkıyla başladığımız gün içindeki modumuzu etkilediği için alarm sesi seçimi oldukça önemlidir.
Bu testte senin güne başlama şekline göre alarm sesi yapman gereken müziği söylüyoruz!
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1. Kendine ait bir sabah rutinin var mı?
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2. Sabah gözünü açtığında hangi içeceği baş ucunda görmek seni mutlu ederdi?
3. Peki ya ne tür bir kahvaltı tercih edersin?
4. Sabah ilk uyandığında güneş ışığına maruz kalıyor musun?
5. Günde kaç saat uyuduğunu öğrenebilir miyiz?
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6. Uyandıktan sonra hemen telefonunu ya da bilgisayarını kontrol ediyor musun?
7. Sabah alarm çaldığında nasıl bir tepki verirsin?
8. Son olarak gözünü açtığında ilk aklından geçen kelime hangisi oluyor?
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