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Güne Başlama Şekline Göre Alarm Sesi Yapman Gereken Müzik Hangisi?

etiket Güne Başlama Şekline Göre Alarm Sesi Yapman Gereken Müzik Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 12:01

Güne hangi şarkıyla başladığımız gün içindeki modumuzu etkilediği için alarm sesi seçimi  oldukça önemlidir.

Bu testte senin güne başlama şekline göre alarm sesi yapman gereken müziği söylüyoruz!

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1. Kendine ait bir sabah rutinin var mı?

2. Sabah gözünü açtığında hangi içeceği baş ucunda görmek seni mutlu ederdi?

3. Peki ya ne tür bir kahvaltı tercih edersin?

4. Sabah ilk uyandığında güneş ışığına maruz kalıyor musun?

5. Günde kaç saat uyuduğunu öğrenebilir miyiz?

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6. Uyandıktan sonra hemen telefonunu ya da bilgisayarını kontrol ediyor musun?

7. Sabah alarm çaldığında nasıl bir tepki verirsin?

8. Son olarak gözünü açtığında ilk aklından geçen kelime hangisi oluyor?

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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