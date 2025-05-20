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Gündem Olan Ronaldo İddiasına Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Yanıt!

Gündem Olan Ronaldo İddiasına Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Yanıt!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.05.2025 - 20:46

Al Nassr ile henüz sözleşme uzatmayan ve lig sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun adı Beşiktaş ile anılmıştı. İngiltere basınından Mirror'ın haberi, siyah-beyazlı taraftarlarda heyecan yaratmıştı. Kara Kartal'ın Başkanı Serdal Adalı, Portekizli yıldızın transferi hakkında konuştu, gündemi esprili bir dille yalanladı. (TRT SPOR - Ergin Aslan)

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Ronaldo Beşiktaş'a gelecek mi?

Ronaldo Beşiktaş'a gelecek mi?

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basının önde gelen gazetelerinden Mirror, Cristiano Ronaldo'nun yeni durağının Beşiktaş olabileceğini öne sürmüştü. Haber sonrası siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Portekizli yıldızın Beşiktaş'a imza atması için kampanya başlatmıştı. Ancak Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelme ihtimalinin olmadığı resmi olarak açıklandı.

Serdal Adalı, iddiayı esprili bir dille yalanladı

Serdal Adalı, iddiayı esprili bir dille yalanladı

TRT SPOR'dan Ergin Aslan'a konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ronaldo iddialarına ilişkin şunları söyledi:

'Deniz tarafındaki kalenin altında petrol buldum. Ronaldo ile birlikte Messi'yi de alacağım. Bizim staretijimiz başından beri söylediğimiz şekilde ilerliyor. Bunu gündeme taşıyanlar, kariyerinin sonundaki bu isimlerin kaç para kazandıklarından haberi var mı? Amaç nedir?'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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Cindirella Man

Yazık lan Beşiktaş'a bu deliye kalmış 😃