Gündem Olan Ronaldo İddiasına Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Yanıt!
Al Nassr ile henüz sözleşme uzatmayan ve lig sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun adı Beşiktaş ile anılmıştı. İngiltere basınından Mirror'ın haberi, siyah-beyazlı taraftarlarda heyecan yaratmıştı. Kara Kartal'ın Başkanı Serdal Adalı, Portekizli yıldızın transferi hakkında konuştu, gündemi esprili bir dille yalanladı. (TRT SPOR - Ergin Aslan)
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Ronaldo Beşiktaş'a gelecek mi?
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Serdal Adalı, iddiayı esprili bir dille yalanladı
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Yazık lan Beşiktaş'a bu deliye kalmış 😃