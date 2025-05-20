Gündem Olan Ronaldo İddiasına Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Yanıt!

TRT SPOR'dan Ergin Aslan'a konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ronaldo iddialarına ilişkin şunları söyledi:

'Deniz tarafındaki kalenin altında petrol buldum. Ronaldo ile birlikte Messi'yi de alacağım. Bizim staretijimiz başından beri söylediğimiz şekilde ilerliyor. Bunu gündeme taşıyanlar, kariyerinin sonundaki bu isimlerin kaç para kazandıklarından haberi var mı? Amaç nedir?'