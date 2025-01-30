Gün İçinde Ufak Bir Mental Breakdown Molası Vermek İsteyenler İçin Zehir Gibi 12 Şarkı

Hayat bazen üzerimize ağır bir yük gibi gelir. Günün koşturmacasında, aniden bir mental kopuş yaşamak, biraz soluklanmak isteyebiliriz. İşte tam o anlarda dinlenebilecek, hem rahatlatan hem de içindeki duyguları dışa vurmanıza yardımcı olabilecek 12 şarkı. Bu liste, sadece bir mola değil, aynı zamanda ruhsal bir nefes alma fırsatı sunuyor. Kendine biraz zaman ayır ve bu şarkılarla zihninin yükünü hafiflet.