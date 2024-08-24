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Gün İçinde Enerjini Yükseltecek Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket Gün İçinde Enerjini Yükseltecek Bir Şarkı Öneriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 19:34

Gün içinde dinlediğinde enerjini tavan yaptıracak o şarkı hangisi?

Hazırsan bu testte söylüyoruz!

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1. İlk soruyla başlayalım! Uyandığında tamamen uykunu almış ve sakin bir biçimde uyanıyor musun?

2. Peki ya senin yaşama bakış açın bir emoji olsaydı hangisi olurdu?

3. Gün içinde yeteri miktarda su içtiğini söyleyebilir misin?

4. Eğer senin bir günün şarkı olsaydı hangi türde olurdu?

5. Diyelim ki çalışıyorsun ve çok uykun geldi. Hangisini yaparsın?

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6. Senin enerjin günün hangi vaktinde daha yüksek oluyor?

7. Bugün hiç kahkaha attın mı?

8. Son soru! Kendine bir özellik ekleme şansın olsa hangisini eklerdin?

Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars

CAN'T STOP THE FEELING! (from DreamWorks Animation's "TROLLS") (Official Video)

Taylor Swift - Shake It Off

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