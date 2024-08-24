Gün İçinde Enerjini Yükseltecek Bir Şarkı Öneriyoruz!
Gün İçinde Enerjini Yükseltecek Bir Şarkı Öneriyoruz!
Gün içinde dinlediğinde enerjini tavan yaptıracak o şarkı hangisi?
Hazırsan bu testte söylüyoruz!
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1. İlk soruyla başlayalım! Uyandığında tamamen uykunu almış ve sakin bir biçimde uyanıyor musun?
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2. Peki ya senin yaşama bakış açın bir emoji olsaydı hangisi olurdu?
3. Gün içinde yeteri miktarda su içtiğini söyleyebilir misin?
4. Eğer senin bir günün şarkı olsaydı hangi türde olurdu?
5. Diyelim ki çalışıyorsun ve çok uykun geldi. Hangisini yaparsın?
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