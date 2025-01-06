Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'le Cinsel Hayatının Tüm Detaylarını Ortaya Döktü!
Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'le Cinsel Hayatının Tüm Detaylarını Ortaya Döktü!
2024'ün başından beri konuştuğumuz Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil sonuna geçtiğimiz haftalarda gelmiştik hatırlarsanız.
Bir ayrılıp bir barışan, her ayrıldıklarında da birbirinin arkasından konuşan çift, bu sefer son olmak üzere birbirlerinden tamamen koptuklarını açıkladı. Ex aşkını maziye gömdüğünü söyleyen Gülseren Ceylan ise geçtiğimiz saatlerde Pınar Kerimoğlu'nun konuğu oldu. Mali'yle cinsel hayatlarının tüm detaylarını bir bir ortaya döken Gülseren Ceylan bir kez daha ağızları açık bırakmayı başardı...
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Yıllardır çapkınlık hikayeleri, sunduğu programlarda yaptığı bel altı espriler ve göndermelerle dikkat çeken şovmen Mehmet Ali Erbil, uzunca bir zamandır yaşadığı "fırtınalı" aşkla gündemde biliyorsunuz.
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2024'ün başında kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la adı anılmaya başlayan Mehmet Ali Erbil, nikah masasına oturmadıysa da imam nikahı kıydıklarının haberini katıldığı bir programda vermişti.
Sürekli ayrılıp barışan, her ayrıldıklarında da birbirlerine demediğini bırakmayan "sevgililer", geçtiğimiz haftalarda kesin ve net bir şekilde ayrıldı. Öyle dediler daha doğrusu, ne yaptıkları ve yapacakları hiç belli olmuyor malumunuz...
Ex aşkını maziye gömen Gülseren Ceylan da geçtiğimiz saatlerde Pınar Kerimoğlu'nun konuğu oldu. Ve elbette masaya yatırdıkları konuların arasında Mehmet Ali Erbil vardı.
Pınar Kerimoğlu’nun “Mehmet Ali Erbil seni tatmin ediyor muydu?” sorusuna "Mehmet Ali beni her şekilde tatmin ediyordu, yoksa zaten ilişki olmazdı" diyerek cevap veren Gülseren Ceylan, cinsel hayatlarının tüm detaylarını da tek tek ortaya döktü.
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"Kendisi hiç hap kullanmamasına rağmen erkekliği çok iyiydi, ten uyumumuz da vardı. Benim öperek, koklayarak sevdiğim bir erkekti. 30 yaşında cinselliği kötü olan adamlar var ama 60 yaşında, Mehmet Ali gibi cinselliği çok iyi olanlar da var" açıklamasında bulundu.
Ardından, Mehmet Ali Erbil'in kendisini oyaladığının da altını çizdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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