Cinsel Hayatındaki Fantezilerini Açıklayan Selin Ciğerci'den Kelepçe İtirafı!
Cinsel Hayatındaki Fantezilerini Açıklayan Selin Ciğerci'den Kelepçe İtirafı!
Cinsiyet geçiş ameliyatıyla gözleri üzerine çeken, özel hayatıyla da sık sık gündem olan fenomen Selin Ciğerci, geçtiğimiz saatlerde Berfu Yenenler'e konuk oldu.
Cinsel hayatında fantezileri olan birine benzediğini söyleyen Berfu Yenenler'e kelepçe itirafında bulunan Selin Ciğerci, stüdyoyu güldürdü! Gelin, neler yaşanmış beraber bakalım 😂
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Cinsiyet geçiş süreciyle popüler hale gelen, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme oturan Selin Ciğerci, şimdilerde Türkiye'deki en tanınmış fenomenlerinden biri biliyorsunuz.
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Gökhan Çıra'yla yaptığı evlilik, boşanma, bu evlilikten ortak çocukları Selenay ve beraberinde gelen kaos derken özel hayatıyla dikkat çeken Selin Ciğerci, bir süredir gözden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Miami ve İstanbul arasında mekik dokuyan Selin Ciğerci, geçtiğimiz saatlerde de Berfu Yenenler'e konuk oldu.
Bir sosyal medya kullanıcısının "Bence kelepçe fantezisi vardır" yorumunu okuyan Berfu Yenenler'e önce "Hayır hiç öyle bir şey yok" dedi sonra da "Var" diye fısıldadı.
Ardından "Yok kız, nerede bulacağım kelepçeyi? Nereden aklınıza geldi kelepçe? Öyle bir izlenim mi veriyorum ben?" diyen Selin Ciğerci, fantezilerinin olduğunu fakat kelepçeye sıcak bakmadığını itiraf etti.
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"Cilveli okey de kelepçe bana çok sert geliyor" diyen Selin Ciğerci'ye seyircilerden "Ama tüylü olduğunu düşün" yorumu gelince, "Tüylü bir şeyi bir erkeğe takamam" dedi. Berfu Yenenler, "Sana taksın?" dediğinde ise "Beni bağlasın! İp kullanırsa daha iyi olur" dedi ve "Sakın öyle bir şey yapmayın!" diye de ekledi. 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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