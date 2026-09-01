“Ağustos Maaşı” Diye 9 Milyon TL Yattı: Sonrası Tam Bir Kaos!
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Şirketin tüm maaş bütçesi yanlışlıkla tek bir çalışanın hesabına yatsa ne olurdu? X'te viral olan paylaşım, ofis çalışanlarının gizli hayallerini açığa çıkarırken, bir yandan da mizahla hukuku birbirine kattı.
Peki bir sabah uyandınız ve hesabınızda 9 milyon TL var, ne yapardınız?
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İşte, her şeyi başlatan o tweet👇
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"Hiç resmi kurumda çalışmamış insanlar IK’nın para gönderdiğini zannediyor" 👇
Hadi gelin bir de kullanıcıların bu kriz (veya fırsat) anına verdikleri yanıtlara bakalım!👇
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Bari borcunu alsaydın...👇
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O zaman hayırlı teskereler!👇
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Herkesin aklındaki o soru da sorulmuş: "Parayı geri atmak zorunda mı?"
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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