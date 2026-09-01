“Ağustos Maaşı” Diye 9 Milyon TL Yattı: Sonrası Tam Bir Kaos!

Şirketin tüm maaş bütçesi yanlışlıkla tek bir çalışanın hesabına yatsa ne olurdu? X'te viral olan paylaşım, ofis çalışanlarının gizli hayallerini açığa çıkarırken, bir yandan da mizahla hukuku birbirine kattı.

Peki bir sabah uyandınız ve hesabınızda 9 milyon TL var, ne yapardınız?