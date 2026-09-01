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“Ağustos Maaşı” Diye 9 Milyon TL Yattı: Sonrası Tam Bir Kaos!

“Ağustos Maaşı” Diye 9 Milyon TL Yattı: Sonrası Tam Bir Kaos!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 09:50
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Şirketin tüm maaş bütçesi yanlışlıkla tek bir çalışanın hesabına yatsa ne olurdu? X'te viral olan paylaşım, ofis çalışanlarının gizli hayallerini açığa çıkarırken, bir yandan da mizahla hukuku birbirine kattı.

Peki bir sabah uyandınız ve hesabınızda 9 milyon TL var, ne yapardınız?

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İşte, her şeyi başlatan o tweet👇

İşte, her şeyi başlatan o tweet👇
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Hesaba yatan 9.157.482 TL'lik 'Ağustos Maaşı' ve hemen ardından gelen onlarca cevapsız patron, İK ve finans aramasıyla yaratılan senaryo, kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. 

@kpsshedef90 kullanıcı adlı sosyal medya kullanıcısı görselin altına, 'Hiç kurumsal hayatta çalışmamışlar IK'nın para gönderdiğini zannediyor' yorumu yaptı. Ancak bu eğlenceli kurgunun teknik açığı da senaryonun baştan sona bir internet şakası olması da hikayenin cazibesini gölgelemedi.

Öyle ki tepkiler, dijital dünyanın olaylara yaklaşımındaki kara mizahı ve yaratıcılığı özetliyor.

"Hiç resmi kurumda çalışmamış insanlar IK’nın para gönderdiğini zannediyor" 👇

Hadi gelin bir de kullanıcıların bu kriz (veya fırsat) anına verdikleri yanıtlara bakalım!👇

Hadi gelin bir de kullanıcıların bu kriz (veya fırsat) anına verdikleri yanıtlara bakalım!👇
twitter.com

👇

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👇

👇
twitter.com
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Bari borcunu alsaydın...👇

Bari borcunu alsaydın...👇
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O zaman hayırlı teskereler!👇

O zaman hayırlı teskereler!👇
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@johndelaughs planını hemen açık etmiş👇

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Herkesin aklındaki o soru da sorulmuş: "Parayı geri atmak zorunda mı?"

Herkesin aklındaki o soru da sorulmuş: "Parayı geri atmak zorunda mı?"
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Gelin yanıtı Grok'tan alalım!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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